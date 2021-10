L’amore tornerà a bussare alla porta di Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. La madre di Serkan (Kerem Bursin) si troverà infatti ad avere nuovamente a che fare con Kemal (Sinan Albayrak), il suo primo amore di gioventù. Da lì partirà una nuova storyline nella telenovela turca…

Love Is In The Air, news: Kemal salva la vita a Eda

Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà nel momento in cui Eda Yildiz (Hande Ercel) cadrà in mare nel corso di gita in yacht che farà con un cliente. A trarla in salvo sarà proprio Kemal, il quale qualche giorno dopo si mostrerà interessato a stringere accordi commerciali con la Art Life di Serkan.

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, sarà chiaro che l’uomo conosce già anche Aydan, tant’è che si presenterà da lei e la lascerà attonita. A quel punto, la donna sarà costretta a confessare ad Ayfer (Evrim Dogan) ed al maggiordomo Seyfi (Alican Aytekin) che Kemal è il suo primo amore di gioventù e che lui l’ha piantata in asso, “costringendola” poi a guardarsi altrove e a sposare Alptekin (Ahmet Somers). Partendo da questi presupposti, la trama riserverà altre sorprese…

Love Is In The Air, trame: Kemal dice a Aydan che è ancora innamorato di lei

Eh sì: vi anticipiamo che, in più di una circostanza, Kemal troverà il modo di restare da solo a parlare con Aydan e le confesserà che, nonostante i tanti anni di lontananza, ha sempre pensato a lei non smettendo mai, nemmeno per un secondo, di amarla. Come se non bastasse, il nuovo arrivato svelerà alla donna di essere ritornato a Istanbul nel momento in cui ha scoperto che aveva divorziato da Alptekin e vorrà dunque avere un’ulteriore possibilità per dimostrarle che, insieme, possono ancora essere felici.

Ovviamente, Aydan avrà delle evidenti difficoltà a lasciarsi completamente andare con il suo ex, nonostante i consigli di Ayfer e Seyfi (felici al pensiero che lei possa rifarsi una vita al fianco del suo unico e grande amore). Il dolce epilogo non tarderà così ad arrivare…

Love Is In The Air, spoiler: Aydan concede a Kemal un’altra possibilità

Vi anticipiamo che, alla fine, Aydan sceglierà di seguire il suo cuore e comunicherà a Kemal che possono ricominciare a frequentarsi. Al tempo stesso, la signora Bolat vorrà però mantenere all’oscuro il gelosissimo figlio Serkan di tutto quanto… ma riuscirà nella difficile impresa? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

