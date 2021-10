Con l’inizio della seconda stagione di Love Is In The Air, i telespettatori scopriranno che, a distanza di cinque anni, Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) non sono riusciti a mandare avanti la loro storia d’amore. Lo stesso però non si potrà dire di un’altra coppia, ancora in parte sconosciuta a chi segue la soap su Canale 5…

Love Is In The Air, news: Aydan dà una possibilità a Kemal

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete infatti già che, ad un certo punto, Aydan (Neslihan Yeldan) si troverà ad avere a che fare con Kemal Özcan (Sinan Albayrak), il suo primo amore di gioventù. Appena scoprirà che ha divorziato da Alptekin (Ahmet Somers), l’uomo si presenterà infatti a casa della Bolat, stupendola quando capirà che è lui l’uomo che ha tratto in salvo Eda nel corso del drammatico pomeriggio – ancora non trasmesso su Canale 5 – in cui era caduta in mare da uno yacht.

Da un lato Aydan non nasconderà a Ayfer (Evrim Dogan) e Seyfi (Alican Aytekin) di non avere mai smesso di amare Kemal, dall’altro quest’ultimo farà in modo di entrare in affari con l’Art Life di Serkan per stare ancora più a stretto contatto con la sua ex, che vuole assolutamente riconquistare. Dopo una serie di tentativi, Kemal riuscirà nel suo intento e alla fine Aydan accetterà di frequentarlo, a patto che la loro relazioni resti segreta.

Love Is In The Air, spoiler: Aydan e Kemal stanno ancora insieme a distanza di cinque anni

Cinque anni dopo, ossia quelli del salto temporale tra la prima e la seconda stagione della fiction, Aydan e Kemal staranno ancora insieme ma, nonostante ciò, non avranno ancora parlato a Serkan del loro legame. Dai dialoghi, emergerà in particolare che il nostro protagonista ha sconfitto il tumore al cervello che l’aveva colpito, ma nonostante questo la madre avrà preferito non metterlo al corrente della sua situazione sentimentale, a discapito del desiderio del compagno di mostrare i suoi sentimenti alla luce del sole.

In questa situazione, già abbastanza tesa, una goccia farà traboccare il vaso. Tutto si verificherà quando Serkan deciderà di annullare un viaggio che lo avrebbe portato a stare a New York per oltre tre mesi.

Love Is In The Air, trame: Kemal dà un ultimatum a Aydan

Visto che aveva chiesto a Kemal di trasferirsi da lei per quei mesi, Aydan farà improvvisamente dietrofront ed esigerà che il “fidanzato” faccia le valigie prima che Serkan si accorga di tutto quanto. Un vero e proprio ordine che farà andare su tutte le furie l’uomo, il quale si troverà costretto a dare un ultimatum alla sua compagna: se non parlerà al figlio della relazione, quello che c’è tra di loro può considerarsi definitivamente concluso.

Come deciderà dunque di agire la signora Bolat? Parlerà in nome dell’amore che sente per Kemal? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

