Una nuova era è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Con il lieto fine di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) ormai alle porte, nelle prossime puntate tedesche della soap assisteremo all’arrivo di nuovi personaggi destinati a essere al centro della scena nella diciottesima stagione.

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 13 e 14 ottobre 2021

Ecco dunque chi è in arrivo negli episodi presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Henning è il cugino di Maja e Constanze

Con l’arrivo di Selina (Katja Rosin) al Fürstenhof, è entrata prepotentemente in scena una nuova, numerosissima famiglia destinata a segnare la storia della soap: i von Thalheim. Poco dopo la donna, infatti, hanno fatto il loro ingresso prima Maja (Christina Arends) – protagonista assoluta della diciassettesima stagione – e poi Cornelius (Christoph Mory). La famiglia, però, è destinata ad allargarsi…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nelle puntate tedesche è infatti da tempo comparso un nuovo personaggio appartenente al clan dei von Thalheim: Constanze (Sophia Schiller). Figlia naturale di Selina e Cornelius nonché sorellastra di Maja, la ragazza si rivelerà essere un personaggio piuttosto ambiguo. Il suo, però, non sarà l’unico arrivo!

Nel corso della puntata 3728 (in onda in Germania presumibilmente il prossimo 29 novembre) entrerà infatti in scena Henning von Thalheim, il cugino di Constanze. Cosa dovremo aspettarci da lui?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Henning futuro amore di Shirin?

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni ufficiali, Henning arriverà al Fürstenhof grazie a Constanze, che lo proporrà come nuovo sommelier dell’hotel. La ragazza riceverà però una sorpresa: il cugino è infatti molto cambiato rispetto all’ultima volta che l’ha visto.

Affascinante, sportivo e appassionato del suo lavoro, Henning nasconde un passato da “nerd” introverso ed impacciato. Anche grazie alla sua professione da sommelier – che gli è valsa una certa fama – è invece ora diventato un uomo in grado di fare colpo sulle donne.

Non c’è dunque da stupirsi se il nuovo arrivato attirerà immediatamente l’attenzione di Shirin (Merve Çakır), attenzione inizialmente non ricambiata. Riuscirà la Ceylan a conquistarlo? E, soprattutto, sarà quella tra Henning e Shirin la storia d’amore protagonista della diciottesima stagione?

Tempesta d’amore, casting news: Matthias Zera interpreta Henning von Thalheim

Il personaggio di Henning von Thalheim verrà interpretato da Matthias Zera, attore tedesco classe 1987. Originario di Danzica, il trentaquattrenne interprete d’oltralpe ha all’attivo numerose apparizioni in serie televisive, ma è stato molto attivo anche in campo teatrale.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Come anticipato, l’ingresso in scena di Matthias Zera a Tempesta d’amore con il ruolo di Henning avverrà nel corso della puntata 3728 e per lui sembra confermato un ruolo nel cast fisso della soap. Riguardo al suo potenziale ruolo di protagonista maschile della diciottesima stagione, invece, dovremo attendere le conferme ufficiali…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.