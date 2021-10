Quando si trova l’amore della propria vita, è normale sognare le nozze. A volte, però, in una coppia le aspettative non sono le stesse! Lo sa bene Cornelia Holle (Deborah Müller), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore spererà di fare finalmente il grande passo con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia trova un anello di fidanzamento

La vita non è certo stata clemente con Robert. Dopo la tragica morte della prima moglie Miriam, si era finalmente rifatto una vita al fianco di Eva (Uta Kargel), salvo poi vedersi ancora una volta crollare il mondo addosso.

Come sappiamo, infatti, anche il suo secondo matrimonio è fallito (questa volta, fortunatamente, non a causa di una tragedia), lasciando l’uomo nella disperazione più completa. Con il tempo, però, anche questa ferita è guarita, tanto che Saalfeld ha ritrovato l’amore al fianco di Cornelia. Sarà la volta buona?

Amici fin dall’infanzia, quando Robert e Cornelia si sono ritrovati hanno creduto in un segno del destino. E così, quando hanno finalmente capito di amarsi, per loro è stato subito chiaro che si trattava di una storia seria. Ma seria a sufficienza per fare il grande passo?

Sarà la domanda che si porrà la Holle quando – tra qualche giorno – troverà casualmente un anello di fidanzamento nella giacca del fidanzato. Robert avrà intenzione di chiederle si sposarla?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert non vuole sposare Cornelia

Superata la sorpresa iniziale, la donna verrà sopraffatta dall’entusiasmo: non c’è nulla al mondo che la renderebbe più felice che sposare l’uomo che ama! Al settimo cielo, Cornelia si confiderà dunque con Rosalie (Natalie Alison), l’unica vera amica che ha al Fürstenhof. Non ci vorrà però molto prima che Robert si renda conto che nella fidanzata c’è qualcosa di strano…

Incuriosito dall’inspiegabile entusiasmo della compagna, Saalfeld chiederà dunque spiegazioni alla sua amata, che finirà per rivelargli di aver trovato l’anello e di essere entusiasta all’idea di diventare sua moglie. La attende però una doccia fredda…

Eh sì, perché la presunta proposta di matrimonio sarà in realtà un grande equivoco: l’anello trovato da Cornelia appartiene in realtà ad un ospite che lo aveva dimenticato in una stanza del Fürstenhof. E non è finita qui! Robert spiegherà infatti a Cornelia di non avere nessuna intenzione di sposarsi, almeno per il momento.

E, inutile dirlo, alla Holle crollerà il mondo addosso. Riuscirà a chiarirsi con l’uomo che ama e a rassegnarsi all’idea di non poter diventare sua moglie? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

