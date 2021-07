Sarà il romanticismo a fare da padrone nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Se i due protagonisti della quindicesima stagione faranno un passo importante verso l’inizio della loro storia d’amore, un’altra coppia si lascerà finalmente andare ai sentimenti…

Ecco dunque cosa accadrà tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert si dichiara a Cornelia, che lo respinge

Conosciutisi da bambini, Robert e Cornelia sono legati da un rapporto con radici profonde evolutosi con il tempo. Tornata al Fürstenhof ormai adulta e con un matrimonio alle spalle, la donna si è infatti velocemente innamorata dell’aitante albergatore, che però all’epoca non si è sentito pronto per intrecciare una nuova relazione a pochi mesi di distanza dalla fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel). Le cose, però, possono cambiare…

Ormai da qualche giorno, infatti, Saalfeld ha finalmente capito di aver solo ingannato se stesso: ciò che prova per la Holle va ben oltre l’amicizia! Quando proverà ad avvicinarsi a lei, però, riceverà un’amara delusione…

Convinta che l’uomo non abbia intenzioni serie, infatti, Cornelia lo respingerà! E a quel punto Robert penserà di non avere più nessuna chance con la sua amata. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Cornelia diventano una coppia

Ancora profondamente innamorata di Saalfeld nonostante le delusioni ricevute negli ultimi mesi, la donna soffrirà profondamente per la situazione, benché convinta che respingere le avances dell’albergatore sia stata la cosa giusta. Un dialogo rivelatore, però, le aprirà gli occhi…

Quando Max (Stephan Hartmann) scoprirà le paure dell’amica, infatti, cercherà in ogni modo di convincerla del fatto che Robert è cambiato ed ha intenzioni serie con lei. E a quel punto Cornelia deciderà di puntare tutto su una carta: quando si troverà di fronte a Robert, gli darà un bacio appassionato!

Ebbene, la reazione dell’uomo sarà esattamente quella sperata: al settimo cielo per la felicità, non solo ricambierà il bacio, ma inviterà la sua amata a trascorrere una serata speciale in una baita romantica da lui decorata secondo lo stile degli anni della loro gioventù.

A quel punto Cornelia non avrà più dubbi e si lascerà andare ad una notte di passione insieme al suo amato, con cui formerà finalmente una coppia. Per questi due personaggi sarà arrivato il tanto agognato lieto fine dopo tante sofferenze? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

