A chi non è mai capitato di scoprire di avere un talento naturale in un ambito totalmente inaspettato? Sarà quanto accadrà nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore a Gerry Richter (Johannes Hut), un personaggio davvero speciale destinato a ricoprire un ruolo di rilievo nella seconda parte della diciassettesima stagione.

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Gerry si innamora di Shirin

Qualche settimana fa ci siamo occupati dell’ingresso in scena di un nuovo, interessantissimo personaggio destinato a ricoprire un ruolo importante nella stagione attualmente in corso. Stiamo parlando di Gerry Richter, il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann).

Come vi abbiamo anticipato, si tratta di un ragazzo affetto da deficit cognitivo. Un piccolo “handicap” che – unito al suo buon cuore – lo rende gentile ed amabile, ma anche molto ingenuo. E, se ci sarà chi si approfitterà di lui (come Erik), ci sarà invece anche chi si prenderà a cuore il nuovo arrivato.

Tra le varie persone che impareranno ad apprezzare l’onestà “fanciullesca” del giovane Richter ci sarà anche Shirin (Merve Çakır), con cui fin da subito Gerry instaurerà un legame speciale. Se per la ragazza si tratterà semplicemente di amicizia, però, per lui sarà amore a prima vista!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Gerry diventa un campione di golf

Perdutamente innamorato della sua amata, Gerry sfrutterà ogni occasione per trascorrere del tempo in sua compagnia. Non appena lei si renderà conto che l’interesse del fratello di Max va ben oltre l’amicizia, però, sarà costretta a deludere il ragazzo: benché sinceramente affezionata a lui, non ricambia i suoi sentimenti.

Ebbene, sarà proprio in queste circostanze che accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato: durante i preparativi per un importante torneo di golf al Fürstenhof, Erik (Sven Waasner) si accorgerà di come Gerry riesca ad imbucare le palline senza il minimo sforzo. E a quel punto Vogt non avrà dubbi: il ragazzo è un talento naturale!

Nonostante lo scetticismo di Max, Gerry deciderà così di tentare la carriera di golfista professionista, sottoponendosi ad un corso accelerato di teoria e pratica. La sua speranza sarà infatti quella di vincere il torneo del Fürstenhof, per poi donare la vincita alla sua amata Shirin. Riuscirà in questa difficile impresa? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

