Grandi novità in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Tra poche settimane, infatti, in Germania entrerà in scena un nuovo personaggio destinato a stravolgere le vite di numerosi personaggi. Ecco di chi si tratta!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Florian fa arrestare Erik!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Gerry è il fratello di Max

Sono passate solo un paio di settimane dall’inizio della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, ma nel cast è già avvenuta una vera e propria rivoluzione. Se da una parte abbiamo dovuto salutare personaggi amatissimi come Paul (Sandro Kirtzel), Bela (Franz-Xaver Zeller) e, ovviamente, i due ex protagonisti Franzi (Léa Wegmann) e Tim (Florian Frowein), dall’altra abbiamo visto arrivare parecchi volti nuovi…

Oltre ai nuovi protagonisti Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), sono infatti entrati in scena Erik Vogt (Sven Waasner) e Max Richter (Stefan Hartmann). Come sappiamo, quest’ultimo è un lontano cugino di Michael (Erich Altenkopf) ed è stato assunto al Fürstenhof come nuovo fitness trainer.

Se attualmente Max è stato protagonista di storie secondarie, nelle prossime puntate tedesche i riflettori saranno tutti su di lui: non solo conoscerà il grande amore… ma ritroverà anche suo fratello Gerry!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Gerry ha un deficit cognitivo e si innamora di Shirin

Nel corso della puntata 3656 (presumibilmente in onda in Germania il prossimo 16 agosto), al Fürstenhof comparirà infatti Gerry Richter, il fratello maggiore di Max. Arrivato per festeggiare il compleanno del fratellino, il giovanotto non riceverà però l’accoglienza sperata…

Max, infatti, non sarà affatto entusiasta di quella visita a sorpresa e farà di tutto per liberarsi dello scomodo ospite, ma senza successo. Il motivo? Affetto da un deficit cognitivo, Gerry ha sempre ricevuto le maggiori attenzioni in famiglia. Una situazione che Max ha sofferto parecchio…

Al Fürstenhof, però, Gerry non avrà a che fare solo con Max! Se i Sonnbichler lo prenderanno presto sotto la propria ala protettiva, il giovane Richter si legherà soprattutto a Shirin (Merve Çakır)… di cui si innamorerà a prima vista! La ragazza riuscirà a guardare oltre il deficit del suo spasimante e ricambiare i suoi sentimenti?

Tempesta d’amore, casting news: Johannes Hut interpreta Gerry Richter

Il personaggio di Gerry Richter verrà interpretato da Johannes Hut, attore tedesco classe 1989. Formatosi professionalmente a Vienna, il giovane interprete ha già all’attivo numerose presente in campo sia teatrale che televisivo, incluso un ruolo secondario nella serie di successo “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (letteralmente, “Tempi buoni, tempi cattivi”).

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Come vi abbiamo anticipato, l’ingresso in scena di questo nuovo personaggio avverrà nel corso della puntata 3656 e, stando a quanto riportato dall’agenzia dell’attore, dovrebbe trattarsi di un ruolo fisso.

Chiudiamo con le parole dello stesso Johannes Hut sul suo personaggio: “Anche se Gerry sembra mancare di capacità relazionali, possiede in realtà una grande sensibilità, di cui però non è consapevole. Questa caratteristica lo rende, per me, un personaggio accattivante e schietto, la cui ingenuità è anche la più grande forza”.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.