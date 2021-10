Si fa sempre più in salita la storia d’amore di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stephan Hartmann). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra questi due personaggi si inserirà infatti un terzo incomodo molto “pericoloso”: Shirin Ceylan (Merve Çakır)!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa bacia Max

Incorreggibile donnaiolo lui, romantica e alla ricerca del vero amore lei: fin dall’inizio tutto lasciava intendere che tra Vanessa e Max le cose non potessero funzionare. Peccato solo che, quando si tratta di sentimenti, la ragione viene messa da parte…

Nonostante gli avvertimenti dei suoi cari, Vanessa non ha infatti potuto fare a meno di innamorarsi di Max e sperare di poterne conquistare il cuore. Un’impresa che si sta rivelando sempre più disperata!

Quando la Sonnbichler troverà finalmente il coraggio di baciarlo, infatti, Richter le ribadirà di non essere intenzionato a nulla di serio, costringendola di fatto a mentire sui propri sentimenti. E non è finita qui! Mentre la ragazza penserà a come far capitolare il suo amato, infatti, lui si invaghirà di un’altra…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max si innamora di Shirin

Poco dopo il bacio ricevuto da Vanessa, Max tornerà a casa propria, dove si imbatterà in Shirin. Ebbene, i due inizieranno a ballare e tra loro si creerà una forte attrazione che li porterà a baciarsi appassionatamente. Diversamente da Richter, però, la Ceylan non sarà intenzionata ad andare oltre e si congederà.

Non ci vorrà però molto prima che i due si ritrovino molto vicini. L’indomani, il personal trainer incontrerà infatti casualmente la coinquilina nella sala fitness del Fürstenhof, dove si verificherà un piccolo incidente con conseguenze inaspettate: Max vedrà improvvisamente Shirin con occhi diversi e si innamorerà di lei!

Non sospettando nulla, quest’ultima continuerà a mantenere le distanze dal collega, arrivando a pretendere da lui delle scuse per l’incidente in palestra. Ebbene, Richter non solo si scuserà, ma ne approfitterà per regalare alla sua amata uno stupendo mazzo di fiori. Neanche questa volta, però, riuscirà a fare colpo…

E Vanessa? Mentre Max inizierà a fare una corte incessante alla bella Ceylan, la Sonnbichler continuerà a sperare di poter presto conquistare il cuore del bel personal trainer. La attende però una cocente delusione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

