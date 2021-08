Proprio nel periodo più buio della sua vita, troverà la cosa più preziosa: l’amore! Stiamo parlando di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer). Dopo aver dovuto affrontare incredibili sofferenze, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza ritroverà infatti la gioia di vivere grazie ad un uomo…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa subisce un intervento sbagliato

Entrata in scena come una ragazza sola e piena di voglia di vivere, Vanessa è stata suo malgrado protagonista di una storia d’amore che l’ha segnata profondamente. Innamoratasi perdutamente di Robert (Lorenzo Patané), la Sonnbichler ha con il tempo dovuto accettare il fatto che Saalfeld non ricambiasse i suoi sentimenti. Il peggio, però, è venuto dopo.

Con il cuore a pezzi, la ragazza ha infatti affrontato non solo nuove pene d’amore (dovute alla scoperta che Robert e Cornelia sono diventati una coppia), ma anche un gravissimo infortunio fisico che ha messo in pericolo il suo futuro come atleta: la rottura del menisco.

Come se non bastasse, l’intervento chirurgico che doveva salvare la sua carriera ha avuto un esito disastroso, facendo precipitare Vanessa in una spirale di disperazione. Sarà proprio quando tutto sembrerà perduto, però, che la vita della giovane schermitrice avrà una svolta inaspettata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max si avvicina a Vanessa

Come sappiamo, i Sonnbichler stanno facendo di tutto per risollevare il morale a quella nipote conosciuta da poco ma a cui sono ormai sinceramente affezionati. Nonostante i loro sforzi, però, la ragazza non sembrerà riuscire a guardare avanti.

Ebbene, sarà proprio in queste circostanze che nella vita di Vanessa entrerà prepotentemente un personaggio con cui la ragazza aveva fino ad una avuto un rapporto di semplice conoscenza superficiale: Max Richter (Stephan Hartmann)!

Il giovane fitness trainer si dedicherà infatti anima e corpo alla riabilitazione fisica e, soprattutto, morale della collega, portando quest’ultima a fare escursioni nel bosco e organizzando attività a sorpresa.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vanessa si innamora di Max

Il risultato? Non solo Vanessa ritroverà il sorriso… ma anche l’amore! La gratitudine nei confronti di Max si trasformerà infatti presto in sentimenti che vanno ben oltre l’amicizia. Ma Max sarà davvero l’uomo giusto per lei?

Se la Sonnbichler sarà convinta di sì, suo zio Alfons (Sepp Schauer) sarà di tutt’altro parere: fin dal suo arrivo al Fürstenhof il giovane fitness trainer si è dimostrato essere un inguaribile donnaiolo allergico alle relazioni serie!

Temendo che la nipote possa soffrire di nuovo dopo la dolorosa fine della sua storia con Robert, il vecchio Sonnbichler proverà a metterla in guarda dal frequentare Max. Lei, però, non gli darà retta! Tra Vanessa e Max sboccerà l’amore o per la ragazza sarà in arrivo una nuova delusione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

