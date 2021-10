Tutta colpa della fata Morgana, cast e trama del film tv del 19 ottobre su Rai 1

Dopo il successo di Digitare il codice segreto, martedì 19 ottobre 2021 è la volta di Tutta colpa della fata Morgana (secondo e ultimo film della quinta stagione della serie antologica Purché Finisca Bene), con protagonisti Nicole Grimaudo e Davide Iacopini. Se volete saperne di più continuate nella lettura di questo post.

Leggi anche: LADY CORLEONE, la nuova fiction di Canale 5 con Rosa Diletta Rossi

La nuova storia è ambientata nella meravigliosa Calabria, precisamente a Scilla, dove vivono le amiche Gabriella (Grimaudo) e Anna, le quali stanno per realizzare il loro grande sogno di aprire la prima spadara a gestione femminile del paese. Un sogno che, però, rischia di non vedere mai la luce per colpa di Claudio (Iacopini),un determinato imprenditore milanese che ha acquisito per primo l’edificio dove le due donne avevano deciso di far sorgere il tanto sognato eco-resort.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

C’è da dire che in città, proprio quell’edificio è conosciuto come la Casa del violinista, perché, stando ad un’antica leggenda, sarebbe popolato dallo spirito di un folle violinista. E così Gabriella – dopo una chiacchierata con la sua singolarissima nonna – decide di sfruttare a suo vantaggio la storia che aleggia sullo stabile mettendo in scena una serie di eventi “paranormali”, affinché Claudio rinunci al suo progetto.

Ma quando l’uomo chiede proprio alla protagonista di aiutarlo ad arredare l’hotel, la donna inizierà a provare i primi sensi di colpa e si troverà di fronte a un bivio: continuare la sua messa in scena per liberarsi di lui o accettare il lavoro e aiutarlo nella realizzazione del sogno dell’imprenditore (che in fondo è molto simile al suo)? Anche perché Gabriella starà iniziando a provare qualcosa per quel affascinate milanese…

Tutta colpa della Fata Morgana è un tv movie consigliato a coloro che amano trascorrere una serata in famiglia, con la piacevole compagnia di una commedia dai toni brillanti e sentimentali rigorosamente a lieto fine. Il cast è diretto da Matteo Oleotto e – oltre Grimaudo e Iacopini – vede anche Claudia Potenza, Corrado Fortuna e Tecla Insolia.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.