Un posto al sole, anticipazioni 12 ottobre: la mossa di Viviana spiazza Serena?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 12 ottobre 2021:

Leggi anche: Un Posto al Sole, intervista esclusiva ad Agnese Lorenzini: “Susanna? La situazione si fa interessante!”

Filippo (Michelangelo Tommaso) appare sempre più vicino alla sua famiglia, ma una mossa di Viviana (Angela Bertamino) con Serena (Miriam Candurro) potrebbe rovinare tutto…

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) sono in ansia per la situazione di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). Quest’ultimo intanto fa una spiazzante proposta alla Graziani per risollevare le sorti del loro matrimonio.

Il rapporto tra Clara (Imma Pirone) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sembra in pericolo, ma lui probabilmente sarà in grado di recuperare la situazione…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)