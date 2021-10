È ormai da un po’ che a Un posto al sole stiamo seguendo le drammatiche vicende di Filippo (Michelangelo Tommaso), che ha perso la memoria degli ultimi dieci anni in seguito a un delicato intervento chirurgico. Sin dall’inizio, i medici non hanno escluso la possibilità di un recupero dei ricordi, ma intanto per il giovane Sartori – non avendo più le rimembranze del proprio passato – è stato complicato ritrovare un minimo equilibrio con la moglie Serena (Miriam Candurro) e la figlia Irene (Greta Putaturo), che a tutt’oggi lui non ricorda.

In tutto questo si è poi inserita Viviana Carlino (Angela Bertamino), una vecchia conoscenza di Filippo, che – innamorata di lui – ha cercato di farsi strada nel cuore dell’uomo, provocando più di uno scossone nella già precaria situazione sentimentale da lui vissuta con Serena.

La mancanza di memoria di Filippo ha soprattutto rischiato di far cadere Serena in una profonda crisi emotiva, ma con le prossime puntate di Upas sembrerà finalmente esserci una luce all’orizzonte…

Come tutti sappiamo, Serena è incinta e chissà che non sia proprio questa la chiave per riportare il clan Sartori alla normalità. Per ora, quel che è certo è che il parto avverrà a breve e aprirà gli occhi a Filippo su quale sia il posto giusto in cui lui deve stare. Ma non solo: inizierà a sorpresa a riaffacciarsi qualche timido ricordo, il che fa ben sperare sul fatto che questa torni tra non troppo tempo ad essere una famiglia felice. Sarà davvero così?

