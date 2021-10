A Un posto al sole, dopo tante puntate dedicate all’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini), un’altra trama conquista spazio e nei prossimi giorni terrà banco in modo anche piuttosto sorprendente. Che sia arrivata la resa dei conti per una coppia che va avanti da tempo in modo “spento”? O le cose prenderanno un’altra piega? Vediamo cosa succederà!

Le indagini sul crimine perpetrato ai danni della Picardi resteranno ovviamente al centro della scena, ma da questa sera occhio alla cena organizzata da Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) per favorire il ritorno dell’armonia tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). Altro che armonia, però: nello stesso ristorante dove i quattro stanno cenando, si presenterà a sorpresa Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), terrorizzando la Graziani all’idea di cosa potrebbe succedere!

Un posto al sole spoiler: MICHELE fa una scoperta dolorosa…

C’è da dire che i danni alla fine sembreranno essere limitati, nel senso che inizialmente questa incursione a sorpresa del bancario non produrrà grossi problemi tra Michele e Silvia. I guai veri, però, potrebbero arrivare con la puntata di venerdì 8 ottobre…

Eh sì: Saviani farà quella che le anticipazioni definiscono una “dolorosa scoperta” e da quel momento il giornalista inizierà a seguire con più attenzione la sua compagna di vita, fino a decidere di affrontarla. Ma cosa succederà di preciso?

C’è da dire che lo scopo di Michele sarà più che altro quello di salvare la situazione con Silvia e, di conseguenza, le farà una “proposta spiazzante”: quella di seguirlo fuori Napoli e accompagnarlo così nel tour promozionale per il lancio del libro pubblicato da poco.

Cosa farà la nostra Silvia? Accetterà di allontanarsi per un po’ dalla città, dal Vulcano e (soprattutto) da Giancarlo, dando così una chance al suo rapporto storico con Michele? Lo scopriremo presto! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

