Siete avvisati: non perdete la prossima settimana di Un posto al sole, perché sarà un ciclo di episodi ricco di risvegli, chiarimenti e… svelamenti di verità nascoste! Sin da lunedì 18 ottobre avremo infatti l’impressione che sia imminente un bel colpo d’acceleratore sulle vicende della soap, e in effetti così sarà…

Assisteremo finalmente al risveglio dal coma di Susanna (Agnese Lorenzini), evento che darà finalmente modo a un Niko Poggi (Luca Turco) ormai semi-distrutto di dichiarare alla sua amata i sentimenti che prova. Tutti saranno ovviamente felici del ritorno alla vita della Picardi, che dallo scorso 29 agosto tiene con il fiato sospeso amici e familiari (oltre che noi telespettatori, naturalmente). Tutti tranne uno, come le anticipazioni ufficiali indicano abilmente!

Eh sì, il momento di scoprire il colpevole è praticamente arrivato e, se tanto ci dà tanto, il momento rivelatore riguarderà gli episodi di Upas che vedremo nella parte iniziale della prossima settimana. Un colpevole che Susanna, almeno per ora, non riuscirà però a ricordare…

Intanto la settimana dal 18 al 22 ottobre si contraddistinguerà anche per una “piccola” ma significativa novità nelle trame: Mattia Savelli (Andrea), il rider del Caffè Vulcano, inizierà a puntare Rossella (Giorgia Gianetiempo). Si tratterà di un interesse “sano”? Ci potrebbero essere diversi motivi per dubitarne, ma ne riparleremo nei prossimi giorni… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

