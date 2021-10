È ormai da molto tempo che a Un posto al sole non vediamo più Viola Bruni, tanto che nel recente aggiornamento della sigla non appare più in elenco la sua interprete Ilenia Lazzarin. C’è peraltro da dire che quest’ultima, quando anche in tempi recenti ha rilasciato delle dichiarazioni, non ha mai fatto riferimento a un suo ritorno in tempi brevi nella soap partenopea di Rai 3.

Eppure nelle ultime ore c’è da registrare in tal senso uno strano “segnale” davvero inaspettato, destinato sicuramente a riaccendere le speranze dei fan e che arriva direttamente dalle storie Instagram di Patrizio Rispo.

Il popolare interprete di Raffaele Giordano, infatti, ha pubblicato una Story da cui si vede Ilenia nella parte esterna di Palazzo Palladini. Non solo: i due attori nel breve filmato pronunciano la frase “Viola is coming back“. Semplice visita agli ex colleghi o, come tutti sicuramente saranno portati a pensare, si tratta di una “rimpatriata guest” a Napoli dello storico personaggio impersonato dalla Lazzarin?

In attesa di capire meglio i dettagli della questione, vi ricordiamo che a breve termine ci sono altri due personaggi che faranno il loro rientro a Upas: Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) e Lara Martinelli (Chiara Conti).