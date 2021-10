Un posto al sole cambia orario? L’idea non piace a nessuno!

Pochi giorni fa, sull’onda di una voce di corridoio diffusa da Dagospia, vi abbiamo parlato anche noi della prospettiva di un cambio di orario per Un posto al sole (per far posto in futuro a uno spazio informativo di approfondimento condotto da Lucia Annunziata). Tale “bomba” è diventata di dominio pubblico proprio nei giorni in cui la soap partenopea di Rai 3 festeggiava i suoi 25 anni di vita e ovviamente ha finito un po’ per condizionare la ricorrenza in questione (che comunque è stata festeggiata adeguatamente).

In tutto ciò, pensiamo di poter dire che il “rumor” non è già considerabile più tale: se fosse stata un’indiscrezione totalmente senza fondamento, qualcuno l’avrebbe smentita ufficialmente e questo non ci sembra che sia finora avvenuto. Resta ovviamente da capire se la cosa andrà davvero in porto (e noi vogliamo ancora sperare di no, visto che il pubblico si è largamente abituato nel tempo ad assistere alle vicende di Palazzo Palladini alle 20.45 e quindi un passaggio alle 18.30 creerebbe tutta una serie di punti interrogativi).

Intanto, i fan in questi giorni si sono fatti parecchio sentire sui social e anche diversi attori di Upas – Patrizio Rispo in primis – sono intervenuti dichiarando il loro disaccordo in merito al paventato spostamento. Tra le voci assolutamente contrarie all’idea di un “trasloco” al tardo pomeriggio c’è da registrare anche quella di Giovanni Minoli (che era direttore di Rai 3 quando Un posto al sole fece il suo esordio sul piccolo schermo), che l’ha definita senza mezzi termini “un suicidio”.

Comunque, i giochi sembra che non siano ancora fatti e proprio nelle ultime ore su diverse testate si parla di altre ipotesi allo studio per il posizionamento in palinsesto della fiction. Staremo a vedere e senz’altro ne riparleremo, speriamo per comunicarvi buone notizie. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.