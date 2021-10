Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, i telespettatori dovranno congedarsi (momentaneamente) da tre amatissimi personaggi. Parliamo della cantante Bellita del Campo (Maria Gracia), del marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e della loro domestica Alodia Exposito (Abril Montilla). Scopriamo quindi insieme per quale motivo i tre andranno via dalla Spagna…

Una Vita, trame: Cinta e la minaccia d’aborto

Le anticipazioni sulle future puntate italiane segnalano che tutto partirà nell’istante in cui José Miguel e Bellita riceveranno un telegramma dal genero Emilio Pasamar (Josè Pastor), che li metterà al corrente del fatto che Cinta (Aroa Rodriguez), in Argentina per svolgere la sua tournée, ha avuto una minaccia d’aborto. Come facilmente prevedibile, la Del Campo si dispererà per le cagionevoli condizioni di salute dalla figlia e verrà presa da un unico pensiero: raggiungerla il prima possibile.

Da un lato Josè Miguel tenderà a voler valutare con più calma l’intera situazione (tant’è che suggerirà alla consorte di mettersi prima in contatto con Emilio per avere dei maggiori ragguagli sulla situazione), dall’altro Bellita continuerà ad insistere e, alla fine, il Dominguez Senior comprerà dei biglietti per loro due e la domestica Alodia per un transatlantico diretto in America.

Una Vita, news: Alodia terrorizzata dall’idea di dover salire su una nave!

Questo sarà quindi il preludio di una svolta comedy nella storyline drammatica: vi anticipiamo infatti che Alodia sarà terrorizzata dall’idea di dover salire su una nave e stare per settimane intere sospesa in mezzo al mare. Appena scoprirà da Fabiana (Inma Perez Quiros) che la ragazza ha tanta pura, Bellita troverà quindi il modo di parlare con la propria inserviente e le farà presente che se non vuole può restare in Spagna, precisando però che la decisione le porterebbe un grosso dispiacere, visto che ormai la considera a tutti gli effetti un membro della sua famiglia.

Colpita dal discorso, Alodia accetterà così di fare il viaggio, ma per non farla spaventare ulteriormente Fabiana e Casilda (Marita Zafra) le prepareranno una tisana totalmente rilassante nel giorno previsto per la partenza. Il risultato? Alodia crollerà dal sonno dopo essere salita sulla macchina in direzione dell’aeroporto e non potrà salutare nessuno.

Una Vita, spoiler: Bellita, Josè Miguel e Alodia lasciano Acacias

Dopo ciò, Bellita e Josè Miguel si congederanno dunque da tutti i loro vicini e intraprenderanno il viaggio in direzione dell’Argentina. Già da ora, però, possiamo anticiparvi che la trasferta dei Dominguez non durerà per tantissimo tempo e, appena torneranno ad Acacias, saranno protagonisti di un grosso mistero che terrà banco per parecchie settimane… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

