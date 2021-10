Tra qualche settimana, i telespettatori di Una Vita assisteranno gradualmente alla nascita di una nuova coppia. Se avete seguito i nostri post dedicati alle anticipazioni delle prossime puntate italiane della telenovela, sapete infatti già che Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) avrà a che fare con Miguel Olmedo (Pablo Carro), un giovane e affascinante avvocato che deciderà di corteggiarla.

Almeno inizialmente, il loro rapporto non sarà però tutto rose e fiori. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Miguel cerca di avvicinarsi a Miguel

Come prima cosa, ricordiamo ai nostri lettori che Miguel arriverà ad Acacias insieme a Sabina (Ana Goya) e Roberto (Miguel Larranaga), i suoi due nonni paterni. Questi ultimi si trasferiranno infatti definitivamente nel quartiere dopo aver acquistato da Felicia Pasamar (Susana Soleto) il ristorante Nuovo Secolo XX. A quel punto, tutti i residenti del luogo conosceranno inevitabilmente i coniugi Olmedo, i quali non sembreranno fare particolare fatica ad inserirsi nella quotidianità di Acacias.

Anche se almeno per ora non si farà mai particolare menzione della cosa, sarà chiaro che Miguel è cresciuto sopratutto con i nonni, i quali gli hanno anche finanziato gli studi in legge a Parigi. Insomma, Miguel e Sabina sembreranno a tutti gli effetti delle persone benestanti, anche se sarà chiaro che in realtà stanno nascondendo un losco segreto.

Una Vita, trame: Anabel è davvero attratta da Miguel?

Col trascorrere delle giornate, Miguel resterà ammaliato dalla bellezza di Anabel, che inizialmente tenderà a evitare ogni tipo di avvicinamento del giovane. In particolare, la Bacigalupe si risentirà parecchio quando il ragazzo la paragonerà ad un’artista francese di un cabaret, ma sarà ben chiaro che starà facendo soltanto la “sostenuta” in modo tale da incuriosirlo maggiormente.

Anabel saprà bene come attrarre a sè il giovane, tant’è che – lontano da occhi indiscreti – gli darà anche un furtivo bacio sulle labbra nelle scale della servitù di Acacias 38; l’atteggiamento della figlia di Marcos (Marcia Alvarez), però, finirà per indispettire Sabina, che non vedrà affatto di buon occhio l’ipotetica vicinanza tra il nipote e la Bacigalupe.

Una Vita, spoiler: Miguel continua a corteggiare Anabel ma…

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: deciso a conquistarla, Miguel non mollerà la presa su Anabel e, seguendo un consiglio di nonno Roberto, penserà di stupirla decidendo di invitarla in un posto dove, difficilmente, un altro corteggiatore la porterebbe. La scelta dell’Olmedo ricadrà dunque su un cabaret dove, in una determinata sera, andrà in scena uno spettacolo di burlesque.

Tuttavia, la mossa non si rivelerà delle più vincenti dato che Anabel, offesa, non vorrà saperne di andare lì e gli dirà che può portarsi dietro un altro tipo di “amichetta”.

Miguel riuscirà però a chiarire l’equivoco e, dopo averle chiesto scusa, otterrà un altro bacio prima di portarla a cena nel ristorante di famiglia. Lì, Roberto avrà modo di osservare i due “piccioncini” e, al termine dell’incontro, consiglierà a Miguel di lasciar perdere Anabel perché sta chiaramente giocando con lui. Il giovane non vorrà però demordere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

