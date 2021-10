Una storyline improvvisa si rivelerà fondamentale per lo snodo delle vicende delle prossime puntate italiane di Una Vita. Una rapina che si verificherà nella bottega di Lolita (Rebeca Alemany) farà da apripista alla scoperta del segreto dei coniugi Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Miguel Larranaga), i nuovi proprietari del ristorante Nuovo Secolo XX. Scopriamo insieme per quale motivo…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA nei guai per la morte di VELASCO?

Una Vita, news: ecco chi sono Sabina e Roberto

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela iberica, sapete già che Roberto e Sabina – in arrivo questa settimana in Italia – acquisteranno il locale di Felicia (Susana Soleto) grazie all’intervento del nipote Miguel (Pablo Carro), che da avvocato farà da intermediario nella compravendita.

Grazie a tutto ciò, gli Olmedo saranno dunque al centro dei pettegolezzi di calle Acacias, visto che tutti i residenti si domanderanno da dove provengano e per quale motivo abbiano deciso di rilevare l’attività di ristorazione.

Col trascorrere degli episodi, sarà quindi chiaro che i due coniugi nascondono un segreto: ad esempio, decideranno di non aprire il ristorante per cena ma si tratterranno all’interno della cantina dello stesso (in orario notturno) per diverse ore, dando l’impressione di stare scavando un tunnel in quell’ambiente. Una sensazione che aumenterà quando, nella sala adibita ai clienti, comparirà tantissima terra.

Come se non bastasse, Roberto e Sabina cercheranno di non dare troppo nell’occhio, almeno finché la donna non si troverà a dover soccorrere Lolita, Susana (Amparo Ferandez) e Carmen (Maria Blanco).

Una Vita, spoiler: rapina nella bottega di Lolita

Eh sì: vi anticipiamo che in una giornata lavorativa come tante altre, un brutto ceffo entrerà nella locanda di Lolita e, con un coltello in mano, le intimerà di consegnargli tutto l’incasso. In quei drammatici momenti saranno presenti anche Carmen e Susana, che si spaventeranno a dismisura per l’atteggiamento minaccioso assunto dal ladruncolo.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Visto che starà passando lì per caso, Sabina noterà la scena dall’esterno del negozio e aspetterà che l’uomo esca di lì, con il bottino in mano, per prenderlo a colpi di scopa!!!! Agendo in tale maniera, la Olmedo riuscirà a sventare la rapina e gli addetti della guardia civile potranno procedere con l’arresto. Un vero e proprio gesto eroico che, da un lato, le farà acquistare la fiducia di Lolita, ma che dall’altro indispettirà “stranamente” Roberto…

Una Vita, trame: che cosa nascondono Roberto e Sabina?

Nelle ore successive al fatto, Roberto rimprovererà infatti la moglie per essersi esposta alla mercè dei giornalisti, ansiosi di intervistarla per via della sua impresa, e le ricorderà che si erano ripromessi di mantenere un profilo basso per evitare che gli inquirenti potessero scavare su di loro. Tuttavia, la donna risponderà a tono al marito, precisando che non deve preoccuparsi perché lei è incensurata.

Una frase piuttosto allusiva che porterà i telespettatori a pensare che gli Olmedo, in qualche modo, abbiano avuto dei problemi con la legge. Qual è la verità? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI