Le prossime puntate italiane di Una Vita vedranno un momento piuttosto difficile per Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Quest’ultima dovrà infatti fare i conti con il ritorno improvviso in città di un suo acerrimo nemico: Santiago Becerra (Aleix Melè): una svolta che renderà più avvincente il proseguimento della storyline!

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 22 e 25 ottobre: Genoveva ama ancora Felipe ma…

Una Vita, news: Genoveva e la strana amnesia di Felipe

Se avete seguito i nostri post precedenti legati alle anticipazioni, tutto partirà nel momento in cui, dopo essere stato dimesso dall’ospedale in cui è finito a causa dell’avvelenamento subito da Laura Alonso (Agnes Llobet), Felipe (Marc Parejo) ritornerà ad abitare sotto lo stesso tetto di Genoveva, sottolineando in continuazione di aver perso la memoria dei suoi ultimi dieci anni di vita.

Da un lato, anche per via di alcuni sguardi con Ramon Palacios (Juanma Navas), sarà abbastanza chiaro come in realtà l’Alvarez Hermoso stia soltanto fingendo di non ricordare; dall’altro il nervosismo della Salmeron non potrà fare altro che aumentare quando si presenterà ad Acacias il commissario Aurelio Mendez (David Garcia), in cerca di informazioni sulla strana sparizione del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro). Dato che vorrà fare in modo che il marito non recuperi mai la memoria, Genoveva sarà nervosa a causa di tutte queste preoccupazioni, sopratutto quando avrà l’impressione che qualcuno la stia inseguendo…

Love Is In The Air, spoiler: il ritorno di Santiago Becerra

Ma chi sarà l’uomo misterioso? Come vi abbiamo già svelato nell’apertura di questo post, il “colpevole” degli inseguimenti di Genoveva sarà proprio Santiago / Israel. Il primo a rendersi conto della sua presenza ad Acacias sarà il sorvegliante Cesareo (Cesar Vea), che gli rinfaccerà come prima cosa di essere finito in carcere per l’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) a causa della medaglietta che lui stesso gli aveva lasciato!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Oltre a scusarsi per averlo messo momentaneamente in difficoltà, Santiago farà dunque presente a Cesareo di aver rimesso piede in città soltanto per inchiodare alla sue responsabilità chi ha davvero fatto del male a Marcia, motivo per il quale gli chiederà di non denunciarlo alle Autorità (che lo staranno appunto cercando poiché, data l’assoluzione di Genoveva, sarà il secondo sospettato nella lista degli inquirenti). A quel punto, il sorvegliante si dirà disposto a mantenere il riserbo sulla questione, a patto che lui non si faccia vedere in giro nel quartiere…

Una Vita, trame: Santiago si procura le chiavi di casa di Genoveva

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Vi consigliamo di fare attenzione ad una successiva scena nella quale Santiago si introdurrà furtivamente nella portineria di Jacinto (Jona Garcia) per entrare in possesso delle chiavi di casa di Genoveva. Quali saranno le sue intenzioni? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI