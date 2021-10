Due nuovi importantissimi ingressi stanno per scombussolare in maniera definitiva le vicende ambientate a calle Acacias. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori avranno infatti modo di conoscere i fratelli Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer), i quali attireranno l’attenzione fin dalle loro prime scene…

Una Vita, trame: Aurelio e Natalia si presentano al Nuovo Secolo XX

Le anticipazioni segnalano che il primo personaggio con cui i Quesada interagiranno sarà Roberto Olmedo (Miguel Larranaga), il nuovo proprietario del ristorante Nuovo Secolo XX. Aurelio e Natalia staranno infatti cercando un posto in cui cenare, ma l’uomo tenterà inutilmente di dire loro che nel suo locale si fanno soltanto i pranzi o, al massimo, le merende. Tuttavia, il Quesada Senior non mollerà la presa di fronte al primo rifiuto, cosa che “costringerà” Sabina (Ana Goya), la moglie di Roberto, a tendergli una mano e ad accettare di servire una cena, alle otto in punto, per lui e Natalia.

In questo modo, i fan di Acacias avranno modo di notare il carattere “fumantino” di Aurelio, mentre Natalia si mostrerà molto più conciliante, dato che si scuserà con gli Olmedo per l’atteggiamento avuto dal consanguineo. Come spesso capita nella telenovela, i nuovi arrivati saranno però arrivati nel quartiere con uno scopo ben preciso…

Una Vita, spoiler: Aurelio e Natalia vogliono vendicarsi di Marcos Bacigalupe

Eh sì: nel corso di un dialogo, che avverrà nei pressi del portone di Acacias 38, Aurelio e Natalia lasceranno intendere di avere un conto in sospeso con Marcos Bacigalupe (Marcia Alvarez), fresco di matrimonio con Felicia Pasamar (Susana Soleto). In un controverso scambio di battute, dal quale emergerà che vengono dal Messico, i Quesada sottolineeranno che è arrivato il momento che Marcos paghi per tutto quello che ha fatto alla loro famiglia (e in particolare al padre).

Tale rivelazione avverrà proprio in concomitanza all’arrivo di uno strano telegramma che farà preoccupare proprio Bacigalupe, il quale eviterà ad ogni costo di parlare della cosa alla neo-moglie Felicia. Insomma, la trama legata a Marcos inizierà ad infittirsi…

Una Vita, news: Carlos de Austria e Astrid Janer new entry

I fratelli Aurelio e Natalia Quesada verranno interpretati rispettivamente da Carlos de Austria, che il pubblico di Canale 5 conosce perché è stato il terribile Cristobal Garrigues ne Il Segreto, e Astrid Janer. Bisognerà prestare particolare attenzione a questi due personaggi perché col trascorrere degli episodi, oltre che con Marcos e Anabel (Olga Haenke), interagiranno parecchio anche con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Chissà per quale motivo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

