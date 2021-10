Javier Velasco è praticamente la nemesi di Felipe Alvarez-Hermoso: disonesto e senza scrupoli, l’arcigno avvocato è riuscito nell’impresa di far scagionare Genoveva Salmeron dall’accusa di aver assassinato Marcia Sampaio, rendendola nuovamente una donna libera di fronte alla legge. Un binomio, quello tra l’ex moglie di Samuel Alday e il suo legale, destinato a durare ancora per poco e che a un certo punto prenderà una piega tragica e imprevista nelle future puntate di Una vita.

Il losco avvocato infatti continuerà a infiammare le trame della telenovela anche nelle prossime puntate con un intento ben preciso: conquistare il cuore della sua assistita. Sarà proprio questo obiettivo a causare però la brutta fine di Velasco, visto che Genoveva, non gradendo la corte dell’uomo, ne ordinerà la morte!

Ad interpretare Javier Velasco è l’attore spagnolo Alejandro Carro, nato a La Coruña nel 1984. La sua attività nel mondo dello spettacolo comincia dopo essersi diplomato nella scuola di recitazione Santart, che gli consente di debuttare precocemente sulle scene. Il successo vero e proprio arriva però soltanto nel 2008, grazie alla magistrale interpretazione di Santi nella fortunata serie televisiva iberica Padre Casares. Di lì la sua carriera spicca letteralmente il volo, venendo scritturato per pellicole nazionali ed estere e debuttando anche nei cinema sudamericani con la pellicola argentina Puerta de Hierro.

Un percorso niente male quello di Alejandro Carro, insignito nel 2018 del premio come miglior attore al Festival internazionale di cinema FKM, riconoscimento maturato dopo aver prestato il volto al protagonista Amancio nel film horror Sea Beasts. Qualche anno più tardi viene scelto da RTVE per impersonare l’oscuro avvocato Javier Velasco nella telenovela Acacias 38, conosciuta in Italia con il nome di Una Vita.

Oltre alla carriera nel cinema, Alejandro Carro è molto attivo anche in ambito teatrale, come dimostrano le numerose rappresentazioni presenti nel suo curriculum. L’esordio sul palcoscenico avviene nel 2004, da protagonista assoluto dell’opera Señorita Julia. Anche a teatro il suo carisma e le sue doti attoriali gli consentono di essere ben presto notato da importanti compagnie, che decidono di puntare su di lui per produzioni in cui riveste quasi sempre il ruolo di protagonista. Tra i lavori teatrali di maggior successo ricordiamo: Labirinto ario, Inconscientes, Pasión ilícita e Maletero.

A fine 2014, Carro decide di abbandonare momentaneamente il palcoscenico per concentrarsi principalmente su grande e piccolo schermo, dove riscuoterà lo stesso successo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

