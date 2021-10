In queste puntate di Una Vita, i telespettatori hanno finalmente scoperto l’intimo segreto che attanaglia la vita di Ildefonso Cortes e che nelle prossime puntate lo porterà indirettamente a un triste epilogo.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni 1 e 4 ottobre: Genoveva bacia Velasco, Anabel svela il dramma di Ildefonso

Il giovane marchese de Los Pontones ha infatti subito una grave mutilazione in guerra che gli impedisce di avere rapporti intimi con Camino, la quale, fino a quel momento ignara della situazione, è rimasta letteralmente pietrificata nell’ascoltare la rivelazione del marito. La confessione di Ildefonso è destinata però a diventare di pubblico dominio proprio nelle imminenti puntate della telenovela spagnola, portando alla disperazione il povero Cortes, messo alla berlina da Anabel Bacigalupe durante un ricevimento.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ad interpretare Don Ildefonso Cortez è l’attore madrileno Cisco Lara, artista poliedrico attivo nel cinema, in teatro, in televisione e nella danza. La sua carriera inizia proprio sul palcoscenico, dove Lara comincia a muovere i primi passi acquisendo i fondamentali della recitazione. Con la sua compagnia recita infatti negli spettacoli “Gibilterra spagnola”, “Batas blancas”, ‘Love is in the air” e ”Mamma mia”.

Alla carriera teatrale, Cisco affianca pochi anni più tardi quella televisiva, grazie soprattutto a qualche piccolo ruolo come figurante che gli consentirà di farsi conoscere per le proprie qualità. Nel 2018 viene scritturato per interpretare Miguel Lacarra nella serie tv “Todo por el Juego”, riscuotendo un discreto successo. Due anni più tardi, RTVE lo scegliere per prestare il volto a Ildefonso Cortes in Acacias 38 (Una vita). La notorietà ottenute nella soap lo rende uno degli uomini di spettacolo più popolari nel suo Paese e questo gli permette di fare il suo debutto sul grande schermo nella pellicola di Sandro Lozano 25 Caballos.

Non solo attore ma anche ballerino e coreografo. Cisco Lara è infatti conosciuto per le sue doti nella danza, grazie alle quali qualche anno fa ha preso parte alla seconda edizione del reality show Fama a Bailar, dove si è fermato solamente in semifinale. Tra i maggiori riconoscimenti c’è senza dubbio il premio Edelvives 2018 nella categoria ballerini e coreografi, a testimonianza delle grandi potenzialità di questo giovane grande artista, che, come da lui stesso dichiarato in una recente storia su Instagram, sogna di fare la storia del cinema spagnolo. Ci riuscirà?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI