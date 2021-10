L’arrivo di Anabel Bacigalupe a Una Vita è stato un vero e proprio terremoto per i vicini di Acacias: la giovane figlia di don Marcos ha infatti subito scombinato le vite degli abitanti del quartiere, che hanno dovuto fare i conti con il carattere ribelle e anticonformista della donna.

Legatasi inizialmente a Camino Pasamar, la loro amicizia ha rischiato di spezzarsi quando la Bacigalupe, in evidente stato di ebbrezza, ha rivelato in presenza di tutti gli abitanti del quartiere l’intimo segreto di Ildefonso Cortes, causandone indirettamente il suicidio. Il ruolo di Anabel è destinato presto a diventare sempre più importante nella telenovela, dato il ruolo centrale che rivestirà il suo personaggio in futuro.

L’attrice che interpreta Anabel Bacigalupe è Olga Haenke, nata a Santa Cruz, in Bolivia, nel 1999. A cinque anni ha lasciato il paese sudamericano per trasferirsi insieme ai suoi genitori in Spagna, dove ha cominciato a studiare ballo e recitazione. Avvicinata dalla madre al mondo della moda, decide di iscriversi a un corso per modelle, grazie al quale viene notata da un’importante agenzia di spettacolo iberica che la indirizza verso una prestigiosa accademia di cinema e televisione. Affinate le proprie capacità attoriali, Olga comincia a sostenere diversi provini per ruoli secondari, distinguendosi per la spiccata spigliatezza di fronte alle telecamere.

Seppur priva di esperienza in una grande produzione televisiva, nel 2020 è scritturata dalla televisione pubblica spagnola per interpretare Anabel Bacigalupe nella fortunata soap opera Acacias 38, conosciuta in Italia con il nome di Una Vita. Inizialmente candidatasi per una parte più marginale, la Haenke viene scelta a sorpresa per prestare il volto alla problematica figlia di don Marcos, riuscendo a sbancare la concorrenza di un centinaio di giovani aspiranti attrici dopo aver sostenuto un provino che, a suo dire, “era andato tutto storto”.

Mai sensazione si è rivelata più sbagliata, dato l’enorme successo ottenuto da Olga Haenke dopo la partecipazione ad Acacias 38, che le ha permesso di prendere il volo e di affermarsi come uno dei volti più interessanti e freschi del panorama televisivo spagnolo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

