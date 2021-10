A Uomini e donne, Armando Incarnato ha finora manifestato in più di un’occasione il proprio interesse per Jessica, arrivando a farle recapitare in maniera anonima una rosa rossa fuori dal suo camerino. Questo atteggiamento non è stato affatto gradito da Marika, la donna con cui attualmente il cavaliere si stava frequentando, la quale ha deciso di chiudere seduta stante la conoscenza con lui.

Armando, qualche secondo dopo, si è visto rifiutare anche da Jessica, poco interessata alle avances del parrucchiere napoletano. L’uomo nelle prossime puntate vivrà momento di forte sconforto a causa dei continui attacchi da parte del parterre maschile e di Gianni Sperti, quest’ultimo ormai ai ferri corti con lui.

Nessun nuovo tronista arriverà invece per sostituire Joele Milan nel programma. È quanto emerso dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne, durante le quali non c’è stata la tanto attesa sorpresa che si prospettava negli scorsi giorni, visto che la redazione ha deciso di non coprire il posto lasciato vacante da Joele (il quale, come ricordiamo, è stato espulso dalla trasmissione).

Questo non impedirà al trono classico di regalare storie ed emozioni al pubblico, che nelle attuali puntate ha scoperto il lato fragile e insicuro di Nicole Andrea, dubbiosa sulle reali intenzioni del corteggiatore Alessandro: il ragazzo, in una vecchia intervista, aveva dichiarato di avere come obiettivo quello di far crescere le interazioni del proprio profilo Instagram; tale proposito ha fatto storcere il naso alla tronista, che ha comunque deciso di dare credito alla buona fede del pretendente. Per il momento.

