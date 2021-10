Continuano a tenere banco a Uomini e Donne le vicende che vedono come protagonista Biagio Di Maro, il cavaliere partenopeo ormai presenza fissa nel parterre del dating show condotto da Maria De Filippi.

Nelle prossime puntate, verranno mostrati dei video in cui Biagio ha da ridire sul comportamento delle donne che ha frequentato. L’uomo affermerà infatti di essere stato solamente sfruttato dalle dame, che hanno approfittato della sua condizione economica per farsi offrire cene e aperitivi. Come è ovvio non la prenderanno affatto bene le sue ex fiamme, che dal canto loro diranno di essere sempre state rispettose e sincere nei confronti del Di Maro.

Peraltro, Isabella Ricci avrà molto da ridire sulle affermazioni di Biagio e a tal proposito interverrà anche Rosy, che minerà la fiducia della redazione verso il Di Maro rivolgendogli un’accusa piuttosto grave…

C'è da dire che il cavaliere respingerà fermamente quanto detto dalle signore e le accuserà a sua volta di volerlo solamente boicottare. In sua difesa sono da registrare le prese di posizioni di Armando Incarnato e Gianni Sperti, che si schiereranno apertamente in favore di Biagio.