Le puntate future di Uomini e Donne vedranno come protagonista principale Biagio Di Maro, il cavaliere campano conosciuto per aver corteggiato Gemma Galgani nella scorsa edizione del programma.

Poco apprezzato dagli opinionisti per il suo modo di fare rude e senza fronzoli, l’uomo tornerà al centro dello studio per fare il punto della sua frequentazione con Daniela, una nuova dama del parterre femminile con la quale ha iniziato una proficua conoscenza. Il Di Maro ha infatti rivelato di essersi trovato molto bene in compagnia di Daniela, che rispecchia il suo prototipo di donna ideale.

Non sembrerà dargli credito Gianni Sperti, il quale continua a nutrire forti dubbi sulle reali intenzioni di Biagio, pronosticando una celere fine di questa nuova relazione. La penserà così anche Tina, che farà fatica a vedere un futuro per questa storia, ritenuta l’ennesima farsa del Di Maro per restare nel programma.

Il cavaliere, risentito e offeso dalle parole degli opinionisti, si dirà molto interessato a Daniela, chiarendo la sua volontà di continuare la conoscenza. Come Biagio la penserà anche la dama, entusiasta e curiosa di proseguire la frequentazione con l’uomo. Sboccerà l’amore tra i due? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.