Prosegue a gonfie vele il trono di Andrea Nicole Conte. Come vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, la donna è uscita in esterna con Ciprian e Alessandro, trascorrendo insieme ai due corteggiatori esterne diametralmente opposte. Durante la prima uscita, Ciprian ha confidato a Nicole i momenti più toccanti della malattia e della morte del padre, aprendosi totalmente alla ragazza, con la quale alla fine c’è stato anche un bacio.

L’esterna con Alessandro, avvenuta nella stessa giornata, ha visto la tronista mostrare alcune foto della sua infanzia al corteggiatore, che ha potuto conoscere il lato più intimo della Conte. Tra di loro continua a esserci grande attrazione, in particolare da parte di Alessandro, il quale senza pensarci ha dato un lungo bacio a Nicole, trovando complicità da parte della donna.

Due baci nello stesso giorno, commentati dagli opinionisti in maniera del tutto differente. Non ha lesinato critiche Gianni Sperti nei confronti di Ciprian, ritenuto molto più interessato alle telecamere che a Nicole.

In particolare, Gianni ha definito “calcolato e scontato” il bacio dell’Aftim, a differenza di quello di Alessandro, che per l’ex ballerino durante l’esterna ha profuso molto più trasporto e sentimento. Inoltre, Sperti avrà da ridire sulla mancata reazione di Ciprian di fronte al bacio di Nicole e Alessandro: il corteggiatore è infatti rimasto impassibile nel vedere l’esterna della donna con il suo rivale, dando l’impressione di non essere affatto interessato alla Conte.

A sua discolpa, Ciprian affermerà di non avere motivi per attaccare Nicole, dato che gli basta un suo sorriso per perdonarla. A queste parole, la tronista deciderà di invitarlo a ballare in modo da chiarire la loro situazione.