Le prossime puntate di Uomini e Donne vedranno come protagonista assoluta Gemma Galgani, la popolarissima dama del trono over (da ormai più di dieci anni presenza fissa del dating show di Canale 5).

Gemma ha accusato il suo attuale compagno Costabile di averla trascurata e di non rispondere alle sue telefonate, aizzando il pubblico contro il cavaliere, che in sua difesa sosterrà di essersi sempre comportato bene con la donna (da lui invitata perfino a trascorrere dei giorni di vacanza nella sua casa in Egitto). La Galgani, imperterrita, continuerà ad attaccare l’uomo, cercando di screditarlo agli occhi del pubblico e degli opinionisti, i quali però si schiereranno dalla parte di Costabile.

Non tarderà ad arrivare la replica di Tina, che non si dirà sorpresa dato che lei non aveva mai avuto dubbi sulla celere fine della relazione tra Costabile e Gemma. Secondo la Cipollari, la Galgani non è intenzionata a stringere legami affettivi con nessun uomo all’interno del programma, essendo il suo obiettivo quello di rimanere nel parterre vita natural durante. Ascoltate queste parole, Costabile non potrà che dare ragione a Tina, rivelando di essersi ricreduto sulla vera natura di Gemma.

Per il cavaliere è inoltre scesa in studio anche una nuova corteggiatrice, Dominique, che subito fa infuriare Gemma, irritata dalle frecciatine lanciatele dalla donna. A placare gli animi sarà Maria De Filippi, la quale convincerà Gemma e Costabile a dare un ultima possibilità alla loro storia.

I due, seppur controvoglia, accettano la richiesta della padrona di casa. Avranno un futuro? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.