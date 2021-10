Messasi alle spalle l’iniziale periodo di pausa, Gemma Galgani è tornata finalmente alla carica, riprendendo in mano la sua vita sentimentale dopo un debutto stagionale a Uomini e donne decisamente non in linea con il carattere peperino della dama.

La donna nelle scorse puntate ha deciso di cominciare a frequentare Gianluigi, un nuovo cavaliere del parterre maschile con il quale però non c’è stata la scintilla. La dama piemontese infatti, dopo alcune incomprensioni e un breve litigio in studio, ha deciso di concludere la conoscenza con l’uomo, preferendo attendere l’arrivo del corteggiatore perfetto. Una scelta che, come vedremo, sarà ancora una volta criticata dall’opinionista Tina Cipollari, la quale avrà da ridire sul comportamento ritenuto infantile della Galgani.

Anche Armando, come Gemma, non è esente dalle critiche degli opinionisti, in particolare da quelle di Gianni Sperti, che non ha mai lesinato parole al vetriolo nel confronti del cavaliere partenopeo. Armando è attualmente impegnato nella conoscenza di Marika, seppure nelle ultime puntate abbia palesato interesse anche nei confronti di altre dame del parterre femminile, un comportamento che per il momento non ha irritato più di tanto Marika.

Riuscirà l’Incarnato a dribblare le critiche dello studio o anche questa volta finirà per commettere qualche scivolone? In attesa di scoprirlo, conosceremo il nuovo pretendente di Pinuccia, l’anziana dama di Vigevano attualmente impegnata nella conoscenza dell’ultranovantenne Alessandro. Sarà di suo gradimento? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.