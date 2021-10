Dopo la fine della relazione con Marcello Messina, Ida Platano è pronta a rimettersi in gioco all’interno di Uomini e donne. Come vedremo nelle prossime puntate della trasmissione, l’ex compagna di Riccardo Guarnieri ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, Fabio, con il quale le cose sembrano andare per il verso giusto.

Con il corteggiatore romano, Ida ha trascorso una bellissima esterna nel centro della Capitale, addolcita dal pensiero dell’uomo che ha offerto alla dama dei dolci tipici della sua terra d’origine, la Sicilia. Un rapporto che ha ricevuto anche la benedizione di Gianni Sperti, che ha subito notato del tenero tra i due, entusiasti dell’ultima uscita e desiderosi di vedersi ancora.

Tale conoscenza ha immediatamente entusiasmato Fabio, il quale in studio ha deciso di chiudere definitivamente i rapporti con Katy. La donna, accomodatasi a centro studio, ha avuto da ridire sul comportamento del cavaliere, reo di non averla avvertito del rapporto così stretto con Ida.

Dal suo canto, l’uomo ha sottolineato che con Katy c’è stato solamente un caffè e che non è mai stata sua intenzione approfondire la loro conoscenza. La dama, fortemente risentita, non ha risparmiato critiche nei confronti di Fabio ma è stata celermente stoppata da Gianni Sperti, il quale l’ha richiamata definendola pesante e inopportuna, dato che l’uscita con il corteggiatore romano non aveva alcun fine romantico.

