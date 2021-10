Nelle scorse registrazioni di Uomini e Donne è stato clamorosamente espulso il tronista Joele Milan, che ha dovuto abbandonare il programma. L’episodio, seppur sia ancora inedito ai telespettatori, ha lasciato un grande strascico all’interno della trasmissione, ritrovatasi di punto in bianco orfana di uno dei suoi protagonisti principali.

La spinosa questione sembra però essere stata affrontata con decisione dalla redazione, che tramite i propri canali social ha annunciato che ci saranno presto importanti novità che potrebbero cambiare il volto del programma. Che si tratti dell’arrivo di un nuovo tronista o di un drastico cambio di format?

Nel frattempo, il trono classico continua a regalare colpi di scena. Roberta è attualmente impegnata nella conoscenza di Samuele e Luca, con quest’ultimo che, come riportano le anticipazioni, non gode più della completa fiducia della donna a causa di alcuni comportamenti che lei non ha gradito.

Riguardo al trono over, la conoscenza tra Ida e Marcello è vicina alla conclusione date le riserve dell’uomo sulla Platano, che dal suo canto ha dichiarato di non aver trovato alcun feeling con il suo pretendente. Ida infatti non è riuscita a instaurare un forte legame con Marcello, il quale – vista la forte attrazione che provava per lei – ha deciso di prendersi una pausa per riflettere sulla loro frequentazione. Come finirà?

