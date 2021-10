Ieri (29 ottobre) presso gli studi Titanus di Roma si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Dopo l’espulsione di Joele Milan e l’inaspettata scelta di Matteo Fioravanti, il programma è rimasto tutt’un tratto orfano dei due troni maschili di questa edizione.

Le defezioni hanno dunque reso necessario correre ai ripari, costringendo la redazione a scegliere un nuovo tronista che affiancasse Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti nel loro percorso. La decisione finale è ricaduta su una vecchia conoscenza del programma, fresco di rottura con una ex tronista.

Stiamo parlando del genovese Matteo Ranieri, nella scorsa stagione corteggiatore e infine scelta della modella Sophie Codegoni. La storia d’amore fuori dal programma con la ventenne meneghina è durata sfortunatamente poco più di un mese, terminando a causa di sopraggiunte incompatibilità caratteriali tra i due.

Per Matteo dunque è l’occasione di rimettersi nuovamente in gioco a Uomini e Donne per cercare la donna della propria vita in un ambiente da sempre molto favorevole al neo tronista, che è stato accolto caldamente in studio dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata, che avverrà presumibilmente nelle prossime settimane.