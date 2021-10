È ancora in alto mare il trono di Roberta Ilaria Giusti. La ragazza ha chiesto nelle precedenti puntate di Uomini e donne di far scendere nuovi corteggiatori, non essendo interessata a quelli attualmente presenti nel parterre. Come vedremo nei prossimi giorni, la redazione ha esaudito il desiderio della donna, che vedrà scendere per lei ulteriori pretendenti chiamati a corteggiarla.

Ultime presenze in studio invece per Joele Milan, che nelle prossime puntate sarà espulso in tronco da Maria De Filippi a causa del suo comportamento non in linea con le regole del programma.

Riguardo al trono over, potrebbe non essere finita del tutto la storia tra Biagio Di Maro e Sara Zilli. La donna infatti non ha mai nascosto di avere un debole per il corteggiatore napoletano e questo potrebbe favorire nuovamente un ritorno di fiamma tra i due, che sembrano davvero fatti l’uno per l’altra.

Molto chiacchierato anche il nuovo cavaliere Diego, che nei giorni scorsi ha chiuso per sempre la sua relazione con Vittoria a causa dell’avvicinamento di quest’ultima a Graziano, con il quale lei ha effettivamente dimostrato di aver più feeling che con Diego.

Occhio però anche alle dinamiche che creerà Graziano, sempre più al centro della scena nelle prossime puntate in onda di Uomini e Donne. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.