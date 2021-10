Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il protagonista assoluto è stato Matteo Fioravanti. Il tronista è infatti apparso spesso un po’ disorientato all’interno della trasmissione, dove non è mai riuscito davvero a esprimere se stesso. Un malessere venuto a galla tutt’un tratto e subito notato da Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, le quali hanno convinto Matteo a seguire il proprio cuore anziché solo ed esclusivamente la testa.

Questa circostanza porterà il tronista a fare in netto anticipo la sua scelta, che, come già anticipatovi negli scorsi post, ricadrà sulla bella Noemi Baratto.

La puntata odierna vedrà inoltre l’addio anche di una storica dama di Uomini e Donne, Angela Paone, che sembra abbia trovato il vero amore grazie ad Antonio. I due, dopo una breve frequentazione, hanno deciso di lasciare insieme il salotto più famoso della tv, sorprendendo pubblico ed opinionisti per la celerità della loro scelta.

Doppia razione di petali rossi in quella che si prospetta come una delle puntate più seguite ed iconiche del programma, artefice nel corso degli anni della nascita di diverse coppie che tutt’oggi resistono. Non resta che attendere le 14.45 per emozionarci insieme ai protagonisti di Uomini e Donne.

