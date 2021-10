Dopo la messa in onda solo al sabato della scorsa settimana, ora Verissimo riprende ad andare in onda in entrambi i giorni del weekend e quindi vediamo cosa ci riserva il settimanale di interviste e spettacolo condotto da Silvia Toffanin nelle puntate di sabato 16 e domenica 17 ottobre alle 16,30. Ce lo dicono le anticipazioni ufficiali diffuse da Mediaset:

Sabato saranno ospiti di Silvia Toffanin: Manuela Arcuri, Gianluca Grignani in un ritratto intenso e inedito, la ginnasta Vanessa Ferrari, medaglia d’argento a Tokyo 2020. E ancora, in studio per la prima volta Lunetta Savino, la straordinaria storia di Samy Youssef, ultimo eliminato dalla casa del “Grande Fratello Vip”, e Benjamin Mascolo con la fidanzata Bella Thorne.

Domenica saranno protagonisti del talk show: Lino Banfi che ripercorrerà tra aneddoti ed emozionanti sorprese la sua vita costellata di successi. E poi, spazio alla grande attrice Stefania Sandrelli e a uno dei protagonisti della musica italiana: Dodi Battaglia, che sta attraversando un momento particolarmente doloroso.

Infine, sempre domenica sarà ospite Anna Tatangelo, neo conduttrice su Canale 5 di "Scene da un matrimonio".