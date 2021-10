Parte un nuovo weekend con Silvia Toffanin e il suo Verissimo, che anche stavolta Canale 5 propone nell’ormai collaudata doppia versione del sabato e della domenica. Vediamo dunque quali saranno gli ospiti di questo fine settimana, stando alle anticipazioni ufficiali fornite da Mediaset.

Leggi anche: AMICI 21, anticipazioni puntata di domenica 24 ottobre 2021

Sabato saranno ospiti di Silvia Toffanin: Anna Valle, protagonista della fiction in onda su Canale 5 “Luce dei miei occhi”, Raimondo Todaro, new entry da quest’anno nella scuola di “Amici” in veste di professore di danza, Bianca Atzei, in un periodo particolarmente doloroso della sua vita e l’attore Lello Arena. Infine, in studio l’incredibile storia dell’attore Fabio Modugno.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Domenica saranno protagonisti del talk show: Romina Power in un’inedita intervista-ritratto, il direttore di “Chi” e conduttore di “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, tra i volti storici e più amati del TG5 e la cantante Lola Ponce con il marito Aaron Diaz.

Appuntamento dunque a Verissimo, in onda sia sabato e sia domenica alle 16,30 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.