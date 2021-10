Nel weekend sta riscuotendo molto successo il raddoppio di Verissimo, che da inizio stagione va in onda sia al sabato che alla domenica pomeriggio, risultando sempre il programma più visto della fascia oraria in cui va in onda.

Vediamo dunque chi ci sarà questo fine settimana nel settimanale condotto da Silvia Toffanin.

Sabato saranno ospiti di Silvia Toffanin: Nancy Brilli, Simona Cavallari (protagonista della fiction Storia di una famiglia perbene, in onda dal 3 novembre su Canale 5) e l’attore e cantante Ronn Moss. Inoltre in studio, direttamente dal Grande Fratello Vip Raffaella Fico e, infine, la coppia d’oro protagonista delle Paraolimpiadi di Tokyo 2020: i nuotatori Stefano Raimondi e Giulia Terzi.

Domenica saranno a Verissimo: un’icona della musica italiana ovvero Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, in onda proprio da domenica in prima serata su Canale 5 con All Togheter now, Rita Pavone ed Eleonora Pedron, fresca di pubblicazione della sua toccante autobiografia.

