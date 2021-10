Stasera (sabato 9 ottobre) in prima visione assoluta su La7 debutta Versailles, la maestosa e trasgressiva serie tv francese che – in chiave romanzata – racconta l’ascesa di Luigi XIV di Francia, noto come il Re Sole, interpretato dall’attore britannico George Blagden (popolare per aver recitato nel film Les Misérables e nella serie Vikings).

Si tratta di un ambizioso dramma d’epoca ambientato nel 1667 nella favolosa reggia di Versailles, l’architettonico palazzo che Luigi XIV decise di trasformare nella sede del potere della propria dinastia. Un’impresa di dimensioni e costi sproporzionati che susciterà malcontento e discordia a corte, un ambiente apparentemente dorato dove congiure e cospirazioni sono all’ordine del giorno.

A soli 28 anni, il giovane re di Francia aspetta che sua moglie Maria Teresa d’Asburgo partorisca. Sente molto la mancanza della madre, Anna d’Austria (Dominique Blanc), scomparsa da poco e con la quale aveva un legame molto stretto. In un sogno, Luigi ha una visione di quello che potrebbe essere Versailles (la residenza di caccia di suo padre) e al risveglio – ancora traumatizzato dagli eventi della Fronda – decide di trasformare il suo sogno in realtà.

La serie vanta un nutrito parterre artistico capitanato da George Blagden, nel quale figurano anche Elisa Losawski nei panni di Maria Teresa d’Asburgo (moglie di Luigi), Alexander Vlahos in quelli di Filippo Duca d’Orleans (il fedele fratello di Luigi), Evan Williams che presta il volto a Chevalier de Lorraine, l’amante storico di Filippo, Tygh Runyan e Stuart Bowman nei rispettivi ruoli dei fedeli Fabien Marchal (capo delle guardie di palazzo) e Alexandre Bontemps (maggiordomo). Completano il cast: Noémie Schmidt nei sontuosi abiti di Enrichetta d’Inghilterra (prima moglie di Filippo ma soprattutto amante del sovrano) e Anna Brewster nel ruolo della Marchesa di Montespan, la storica favorita del re.

Versailles è uno dei più grandi successi Netflix degli ultimi anni, una fiction seducente che ripercorre la storia del regno di Re Sole – seppur con numerose libertà narrative – e si avvale di una trama accattivante e ricca di intrighi, supportata da un ottimo cast e dalla bellezza di una scenografia realistica e di splendidi costumi sfarzosi. Una grande epopea di scandali e segreti, che si colloca perfettamente nel filone di serie cult come I Tudors e I Borgia. Versailles si compone di trenta capitoli (suddividi in tre stagioni), che la rete di Urbano Cairo trasmetterà in dieci prime serate.

