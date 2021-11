Domenica 28 novembre 2021 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il longevo talent show di Canale 5 giunto alla ventunesima edizione. Essendosi già svolta la registrazione, in questo post vi sveleremo cosa accadrà nel prossimo appuntamento.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di lunedì 22 novembre

Bruciante sconfitta nella sfida per Andrea, che si è visto sostituire all’interno della scuola da Elena. Ha dovuto lasciare il banco (venendo rimpiazzato da una nuova allieva) anche Simone che, dopo essere stato mandato allo spareggio da Lorella Cuccarini, ha visto sfumare la sua possibilità di conservare il banco.

Special guest della puntata è stata l’attrice Giulia Michelini, che ha stilato la sua graduatoria degli inediti dei cantanti. Nella personalissima classifica redatta dall’ex protagonista di Squadra Antimafia sono stati inseriti sul podio Nicol, Luigi e Sissi, mentre saranno costretti alla sfida la prossima settimana Tommaso e Alex, i quali sono stati inseriti agli ultimi due posti dalla Michelini.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Vittoria nello spareggio per Carola, che si è così assicurata la permanenza nel talent show di Mediaset. La challenge Oreo è stata invece vinta da LDA, protagonista di un accesso diverbio con Anna Pettinelli che ha chiesto a Rudy di poter parlare con il suo allievo (vedendosi negata dallo Zerbi la sua richiesta). Momento di tensione anche per Alex, il quale è stato accusato di essere finto e costruito, venendo difeso a spada tratta dal suo amico LDA, nuovamente al centro della scena.

Nuovo arrivo patrocinato dalla coach Alessandra Celentano, che ha chiesto l’ingresso nella scuola della ballerina Virginia, accolta freddamente da Raimondo Todaro e Veronica Peparini. Dopo aver proposto di sostituire Guido con la new entry, i prof hanno deciso di assegnare un banco a Virginia, diventata quindi un’allieva a tutti gli effetti.

Una simpatica gara di ballo ha coinvolto le professoresse Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. A turno, le due coach hanno dato dimostrazione delle loro qualità in coppia con Raimondo Todaro, affidando il giudizio delle performance a Francesca Tocca, in attesa della decisione finale di Maria De Filippi che decreterà la coppia vincitrice nel corso della prossima puntata. Ballo anche per Serena e Carola, che insieme hanno dato vita a uno spettacolare passo a due.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.