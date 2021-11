BEAUTIFUL, anticipazioni 16 novembre: HOPE non vuole THOMAS come stilista

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 16 novembre 2021:

Su incoraggiamento di Finn (Tanner Novlan), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), filma un video come testimonianza sulla propria lotta contro una dipendenza: potrà essere di ispirazione ai tanti che lottano contro questo problema.

Hope (Annika Noelle) conferma la sua scelta di avere come stilista Zende (Delon de Metz) e non Thomas (Matthew Atkinson), così quest’ultimo comprende di non averle ancora dimostrato abbastanza di aver imparato dai propri sbagli.

Liam (Scott Clifton) esprime alla moglie la propria frustrazione per la presenza di Finn nella vita di Steffy.

