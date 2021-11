Beautiful, anticipazioni 18 novembre: CARTER vuole già convivere con ZOE

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 18 novembre 2021:

Di facciata, Liam (Scott Clifton) si complimenta serenamente con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per essere stata dimessa dalla clinica.

Rimasto solo con Finn (Tanner Novlan), Liam lo rimprovera per non essersi accorto dei segnali della dipendenza di Steffy e gli dice che dovrà accettare di consultarlo riguardo la ragazza e Kelly, in quanto sarà per sempre presente nelle loro vite.

Carter (Lawrence Saint-Victor) ha acquistato da Ridge (Thorsten Kaye) il suo loft e coglie alla sprovvista Zoe (Kiara Barnes) proponendole di andare già a convivere.

