Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre 2021: Carter subisce un interrogatorio da parte di Charlie. Hope e Thomas parlano del cambio di rotta di Liam. Thomas si dichiara cambiato, ma la sua ossessione per Hope sembra riaffacciarsi.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 24 novembre: Hope, l’interrogatorio a Liam

Zoe accetta di cenare con Carter nella nuova casa e lui spera che sia l’inizio della loro vita insieme. Liam fa compagnia a Hope, impegnata oltre orario in ufficio, e così i due parlano di Thomas. Hope è impressionata dal suo cambiamento. Liam non crede che sia migliorato e, quando entra Zende, la sfiducia su Thomas aumenta e Hope è sempre più sola.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Mentre Thomas continua ad avere delle allucinazioni e parla con il manichino che raffigura Hope, Brooke consiglia alla figlia, quasi convinta di poter tornare a lavorare con Thomas, di non fidarsi di lui. Carter confessa a Zoe di essersi innamorato di lei e le propone di vivere insieme.

Julius, pur amareggiato per la separazione tra sua figlia e Zende, dimostra stima e affetto per il ragazzo e lo incoraggia ad andare avanti con la sua vita. E Zende chiede a Zoe di incontrarlo. Wyatt e Flo parlano del complotto di Quinn e Shauna ai danni di Brooke e Ridge. Quinn si unisce alla conversazione e cerca di difendersi dagli attacchi del figlio.

Zoe ha passato la notte da Carter che vorrebbe stringere i tempi e farla trasferire da lui, ma lei gli dice che vuole pensarci ancora un po’. Zende è deluso per l’occasione che ha perso con Zoe, dato che l’SMS con cui le chiedeva di non affrettare le cose con Carter non è mai stato consegnato. Thomas continua ad avere le allucinazioni con il manichino che somiglia a Hope.

Carter informa Brooke e Ridge che il tribunale ha ricusato le carte presentate da Shauna e Quinn, quindi non sono divorziati: sono ancora marito e moglie. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.