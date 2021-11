Non sono bastate le altre donne frequentate negli anni a Beautiful o quelle ancora più numerose con cui Deacon Sharpe ha avuto a che fare a Febbre D’Amore: nella sua testa c’è da sempre Brooke Logan Forrester.

Questo, almeno, è ciò che il padre di Hope ha dichiarato alla diretta interessata quando, presentatosi alla sua porta, le ha chiesto di appoggiare il suo desiderio di costruire un rapporto con la loro figlia. La giovane, infatti, è intenzionata a riaccogliere il genitore nella propria vita in modo da fargli conoscere anche Beth, nonostante l’opposizione del marito Liam.

Beautiful, trame americane: BROOKE ricorda il suo passato con DEACON

Come già anticipato, la posizione dapprima contraria di Brooke si ammorbidirà. La donna, infatti, ha avuto un’intensa conversazione con Hope, desiderosa di scoprire di più sul legame che, una volta, vide coinvolta la madre con Deacon. Si tratta di un argomento scomodo per la Logan senior, che si porta dietro il senso di vergogna e di colpa per aver intrattenuto una lunga relazione clandestina con il marito dell’altra sua figlia, Bridget.

“Ero vulnerabile e ho lasciato che lui mi seducesse“. Questa è stata la versione offerta da Brooke a Hope, mettendosi un po’ troppo nei panni della vittima riguardo a una faccenda che, decenni prima, l’ha vista complice alla pari dell’allora suo amante. Brooke non può che pentirsi per quelle circostanze, consapevole di aver quasi perso Bridget per sempre, ma ha anche assicurato che considera Hope come l’unica nota positiva di quella sporca faccenda.

Beautiful, spoiler USA: DEACON rompe l’alleanza con SHEILA CARTER

Proprio Hope, tuttavia, è sicura che quanto abbia legato Brooke a Deacon debba essere stato più forte, perché a suo dire solo questo spiegherebbe la nascita di una figlia tra loro. Insomma, spinta da Hope, Brooke si è lasciata andare ai ricordi, riconoscendo che c’erano anche dei tratti positivi e della tenerezza in Deacon, per il quale in effetti ha provato dei forti sentimenti.

Sull’onda di quell’ammissione, Brooke ha così ricevuto la dichiarazione di Deacon, che non ha mai abbandonato del tutto le fantasie di una vita al fianco della donna e di Hope, per quanto possano essere irrealizzabili.

Proprio per non bruciarsi le ultime carte con questa potenziale famiglia, Deacon almeno per ora ha rotto l’alleanza con Sheila, bocciando l’intenzione della Carter di continuare a fingere una relazione tra loro due, cosa che, secondo la logica dell’ex infermiera, dovrebbe aiutare a farli entrare nelle grazie di Finn e Hope.

Sheila nel riconoscere che Finn non è il suo unico figlio – ne avrebbe altri quattro tra prole presunta e confermata – sente che questa è l’ultima sua chance per fare la madre, visto che gli altri discendenti non vogliono avere rapporti con lei (ma è anche vero che il giovane medico è la chiave per legarsi per sempre ai Forrester). Deacon ritiene però che la follia della Carter gli costerebbe la tanto desiderata chance con Hope e Brooke, una speranza che Sheila ha trovato ridicola, ridendo di Deacon nei panni dell’ennesimo uomo incapace di dimenticare la Logan.

Ma Deacon avrà ragione nel continuare a sognare? Nelle prossime puntate Ridge Forrester sarà furioso di fronte alla possibilità che Brooke possa accogliere nelle loro vite Deacon e ciò porterà ad un confronto con Hope, che ricorderà allo stilista che non è lui suo padre ma Sharpe!

A quel punto, Ridge non si darà per vinto e assolderà Justin Barber per scovare del marcio su Deacon e Sheila, così da liberarsi per sempre di loro! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

