Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, Donna Logan ha perso il suo posto di lavoro alla Forrester Creations! L’ex segretaria, ovviamente, non finirà in fila per un sussidio statale: se ricordate, anni fa – dopo aver ottenuto metà delle quote di Eric Forrester con il loro divorzio – vendette quelle azioni a Bill Spencer che, grazie a quel 12,5%, ha continuato per anni a tenere un piede all’interno della casa di moda.

Se quell’impiego non era necessario a Donna per mantenersi, era però qualcosa per riempirsi la vita e per continuare a stare vicino al suo “orsetto di miele”. Peccato sia stato proprio quest’ultimo a licenziarla! Comunque non è proprio come sembra…

Beautiful, trame americane: ERIC “si risveglia” solamente con DONNA

Avevamo infatti lasciato i due ex coniugi alle prese con del miele, che Eric aveva leccato dalle dita di Donna, avvertendo finalmente un ritorno della propria virilità. Corso a casa per dare sfogo al desiderio con Quinn Forrester, si è ritrovato a fare cilecca. Il “risveglio” fisico dello stilista, tuttavia, si è ripresentato nuovamente con Donna, durante un loro abbraccio.

Per le sorelle Logan, l’avvenimento è stata la prova che il problema dell’impotenza di Eric non dipenda tanto da lui quanto da un calo di passione nei confronti di Quinn, che ormai Eric non deve più amare davvero. E così Donna, spinta dalle parenti, si è ritrovata a sperare che, dopo tanti anni, Eric possa riprendere in considerazione la possibilità di ricongiungersi a lei, il cui “tocco magico” lo ha guarito.

Beautiful, spoiler USA: QUINN ha chiesto che DONNA fosse licenziata!

Tuttavia Quinn, avendo sentito per caso Brooke ed Eric parlare dell’accaduto e beccando la maggiore delle Logan nuovamente intenta ad indurre al divorzio Eric, ha pensato di affrontare Donna per mettere in chiaro i confini che non deve superare con suo marito. Il confronto ha lasciato Donna terrorizzata quando la designer, per costringerla ad ascoltare, l’ha bloccata tra una sedia e la scrivania. La Donna Logan di un tempo, quella tosta e maestra dell’intrigo, non si sarebbe certo lasciata spaventare, ma ora la mezzana delle sorelle sembra essere stata trasformata in una più mite ed indifesa versione di se stessa…

L’attacco di Quinn, peraltro, non si è fermato qui: la Fuller ha messo in chiaro col marito che, se vogliono che il loro matrimonio sopravviva, devono essere l’uno la priorità dell’altro. In pratica, Quinn è stanca di dover tollerare le ostilità e le intromissioni delle Logan nel loro rapporto e così ha richiesto che Eric licenziasse Donna e smettesse di frequentarla: deve restare fuori dalle loro vite!

Per Quinn è una ferita l’idea che Eric non riesca nell’intimità con lei ma abbia “reazioni” con la sua ex, che secondo la Fuller sta usando un loro problema personale a proprio vantaggio, istigata dalle parenti. Ed Eric ha dunque acconsentito, licenziando l’ex moglie.

In tutto questo, Donna potrà contare sul supporto delle sorelle, in particolare di Katie, che non ritiene che Quinn abbia l’autorità di decidere chi possa o non possa lavorare alla Forrester Creations. La più piccola delle sorelle di Brooke, dunque, affronterà duramente Quinn per le sue colpe di fronte agli occhi di Carter Walton. L’avvocato, ex amante della Fuller, ora ha attirato (ricambiando) l’attenzione proprio di Katie.

Quinn avrà pure vinto una battaglia, ma una certezza di Beautiful è che nessuno vince una guerra contro le Logan: sicuramente Donna, presto o tardi, tornerà a rispondere al telefono! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

