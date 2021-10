Se avete seguito le nostre anticipazioni americane, sapete che a Beautiful la storyline sull’impotenza di Eric Forrester è entrata in un nuovo capitolo, dopo il precedente che era stato dominato dalla depressione dello stilista: quest’ultimo, sentendosi incapace di poter offrire in quelle condizioni una soddisfacente intimità alla moglie Quinn Forrester, aveva optato per un matrimonio aperto, chiedendo che a “sostituirlo” nei momenti carnali del loro rapporto fosse Carter Walton.

La situazione è tuttavia diventata insostenibile nel giro di pochi giorni e, di fronte alle dichiarazioni d’amore della Fuller, Eric le ha chiesto di interrompere questo accordo con l’avvocato. La designer, dunque, ha archiviato la relazione con Carter, sebbene questo si fosse spinto fino a proporle di scappare con lui, per iniziare insieme una nuova vita dove lei potesse essere amata, libera e se stessa. Carter, infatti, in quel frangente riteneva che la donna andasse avanti nel suo matrimonio solo per riconoscenza, per affetto e e per l’impegno preso nei confronti del marito.

Come già riportatovi, tuttavia, anche Carter potrebbe presto dimenticare la folgorazione per Quinn avvicinandosi a Katie Logan…

Fin qui la prima parte della trama. La seconda, invece, ha assunto toni leggeri quasi da commedia! Quinn, a parte qualche nostalgia per Carter, sembra ora tornata a desiderare solo Eric, fiduciosa che in futuro l’uomo possa recuperare anche la propria passionalità. Sebbene si dica pronta a farne a meno pur di stare con l’uomo che ama, è evidente che Quinn rivorrebbe il “pacchetto completo”. E le sue speranze si sono riaccese quando un esaltato Eric si è presentato a casa ottimista e voglioso di consumare la loro attrazione dopo tanto tempo.

Quello che Quinn non poteva sapere, tuttavia, era che il “risveglio fisico” del consorte fosse stato provocato da un momento di vicinanza con Donna che, dichiarato il proprio amore all’ex marito, si era fatta leccare del miele dalle dita da un Eric sorpreso di riprovare certe sensazioni. Per la Logan di mezzo, tuttavia, è poi arrivata una doccia fredda: Eric, galvanizzato da tutto ciò, è voluto correre dalla moglie per approfittare di quell’inaspettato frangente, curandosi ben poco di quanto questo potesse ferire la sorella di Brooke (Katherine Kelly Lang).

Ma alla fine, Eric ha fatto comunque cilecca! C’è da dire che Quinn è stata di supporto, ritenendo che già il suo rinnovato spirito sia un buon punto di partenza verso la guarigione. Tuttavia il patriarca si è lasciato prendere dallo sconforto e ha finito per confidare a Donna l’accaduto.

Tutto questo è avvenuto sulla scia della spinta di Brooke, che non perde occasione di rimarcare quanto ad Eric serva una compagna come la sorella e incoraggiando la parente ad essere più decisa nel riconquistare l’uomo. Sebbene, anni fa, la storia tra i due iniziò proprio come un’avventura clandestina ed extraconiugale, adesso Donna non vorrebbe però mettersi in mezzo ad una coppia sposata, per quanto il loro matrimonio possa essere ormai alla frutta come ritenuto da Brooke.

Comunque sia, proprio cercando di consolare Eric per l’ultima delusione in camera da letto, Donna ha finito per provocare ancora una risposta fisica da parte dello stilista, che ha così capito: è Donna la medicina!

Stando alle anticipazioni, la tensione volerà alta tra Quinn Forrester e le sorelle Logan, sempre più convinte che la Fuller non meriti il ruolo di matriarca e il ritratto sopra il camino. Per Brooke e consanguinee, infatti, Eric meriterebbe di meglio e questo meglio sarebbe proprio Donna!

Nell’autunno americano di Beautiful, Eric e Quinn continueranno ad impegnarsi per rafforzare la loro unione, ma il loro matrimonio riuscirà ancora a sopravvivere?

Nei prossimi episodi, Donna avrà motivo di pensare che Eric stia davvero considerando la possibilità di lasciare Quinn per rimettersi con lei! Eric, infatti, è sempre stato un uomo “di appetito” nei confronti del gentil sesso e inizierà a pensare che forse il suo è davvero un problema psicologico, più che fisico, dettato dalla perdita d’amore nei confronti della propria signora, se è proprio quando è con Quinn che il suo corpo non risponde…

