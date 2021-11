Nelle prossime puntate americane di Beautiful, John Finnegan avrà modo di scoprire l’identità del suo padre biologico: si tratta di una curiosità che il dottore ha manifestato solo di recente, cogliendo l’occasione di porre la domanda direttamente a Sheila Carter durante un loro incontro fortuito.

La donna che lo ha partorito, infatti, è tenuta a distanza da Finn che, pur desideroso di conoscerla nonostante il suo terribile passato, ha accettato di dare la priorità all’esigenza di sua moglie Steffy di tenere lontana la persona che ritiene responsabile degli anni trascorsi credendo la madre morta (oltre ovviamente a tutta la serie di crimini perpetrati da Sheila, gran parte proprio ai danni dei familiari della ragazza).

L’atteggiamento di Finn non ha fatto altro che alimentare la convinzione di Sheila che a tenerla separata dal figlio e dal nipote Hayes sia solo Steffy e che, senza lei di mezzo, potrebbe far parte delle loro vite. Insomma, è lei il nemico da eliminare e Sheila avrebbe anche pensato di poter (non si sa come) far innamorare Finn di Hope: il piano prevedeva di fingere una storia d’amore con Deacon Sharpe, storia che portasse i rispettivi figli a prendere le loro difese e, nel farlo, ad avvicinarsi l’uno all’altra.

Si tratta di un piano, tuttavia, che per ora destinato a restare solo su carta, visto che Deacon ha deciso di rifiutare l’alleanza, pensando che avere a che fare con la Carter possa compromettere i suoi tentativi di riavvicinarsi a Hope e a Brooke.

Il finto flirt, secondo la menzogna di Sheila, era nato durante un rapporto epistolare con Deacon mentre lui era in prigione e la Carter aveva pensato di usare le lettere che l’uomo aveva scritto dal carcere a Brooke e Bridget (da loro rispedite al mittente) come punto di partenza per falsificare delle credibili comunicazioni scritte tra lei e Sharpe.

Se, dunque, la guerra di Sheila contro Steffy è in stallo, la Carter si ritroverà a compiere un atto disinteressato, almeno in apparenza: non rivelerà a Finn che il suo padre biologico è l’uomo che lo ha adottato, Jack Finnegan.

Quest’ultimo, inizialmente molto preoccupato che la sua ex amante potesse irrompere nella vita del ragazzo, ha voluto ringraziarla per non aver mai fatto parola a nessuno del loro segreto, che potrebbe distruggere il suo rapporto con Finn e soprattutto il suo matrimonio con la moglie Li.

Sheila, comunque, consiglierà a Jack di confessare tutta la verità e togliersi quel peso dalla coscienza e l’uomo deciderà di seguire il suo invito.

La conversazione con Li sarà dolorosa, ma i due decideranno di informare Finn e Steffy della verità, insieme. Il giovane sarà risentito per le bugie del genitore e anche Li potrebbe non superare il fatto che, anni fa, il marito intrattenesse una relazione con Sheila (che all’epoca era infermiera nell’ospedale dove Li era medico). Gli spoiler anticipano che a quel punto Sheila userà il dolore di Jack a proprio vantaggio: cosa succederà?

