Nelle puntate italiane di Beautiful sta per prendere il via una nuova storyline che vedrà sulla scena una super cattiva… di plastica! Ve ne avevamo parlato a suo tempo, quando questi episodi vennero trasmessi negli USA, ovvero nell’autunno 2020 (poco tempo dopo la ripresa della regolare programmazione della soap, a seguito della lunga pausa dovuta negli Stati Uniti alla pandemia del Covid-19).

Beautiful, che per prima tornò sul set tra le produzioni d’oltreoceano, adottò un rigido protocollo di distanziamento sociale puntando su riprese separate tra gli attori, supportati da controfigure munite di protezioni, reali partner di scena degli interpreti e… manichini!

Beautiful, spoiler italiani: il nuovo delirio di Thomas Forrester

Gli autori, a quel punto, pensarono di rendere proprio uno di questi “fantocci” un personaggio vero e proprio. Come questo sia stato possibile, lo capiremo già dai prossimi episodi in onda su Canale 5, in cui Thomas Forrester inizierà a comportarsi in modo sempre più strano. Portato a casa di nascosto un manichino con le fattezze di Hope Spencer, usato come promozione nelle boutique della casa di moda, Thomas si sorprenderà nel sentirlo parlare!

Mano a mano che il delirio dello stilista peggiorerà, il manichino inizierà ad assumere una personalità propria, sempre più crudele e spietata, che spingerà il ragazzo ad inseguire le sue vecchie ossessioni per la sorellastra.

Beautiful, puntate italiane: Liam commetterà un errore…

Thomas, smarrito e confuso, cercherà di opporre resistenza con tutte le sue forze, ma la situazione diventerà sempre più fuori controllo, al punto che il manichino inizierà a prendere vita agli occhi del giovane, diventando una sorta di Hope 2.0, pronta ad aizzare i lati più oscuri della sua vittima.

Il manichino spingerà Thomas a provare a riconquistare Hope, anche usando la forza per sbarazzarsi della concorrenza: arriverà, insomma, a consigliare a Thomas di uccidere Liam. Quest’ultimo continuerà a non fidarsi del rivale, ritenendo che stia solo fingendo di essersi redento solo per riavvicinarsi a Hope. E i suoi timori si fortificheranno quando scoprirà che lo stilista è in possesso del bizzarro manichino!

Thomas, a quel punto, giustificherà la sua presenza come puro strumento di lavoro per realizzare nuove creazioni per la Hope For The Future. La giovane Logan infatti, vedendo ed apprezzando gli sforzi fatti da Thomas per migliorarsi, deciderà di concedergli una seconda chance come stilista per la propria linea, ritenendo che i lavori del primogenito di Ridge restino i migliori per la collezione e i più affini con la sua visione creativa.

Nonostante gli sforzi di Thomas, però, la sua salute mentale continuerà a deteriorare e così il ragazzo farà sempre più fatica a distinguere la realtà dalla finzione. Avete fatto caso al banalissimo incidente che lo ha visto sbattere la testa contro uno scrivania? Ebbene, proprio quell’urto ha provocato un trauma cranico che, non trattato, lo porterà ad avere allucinazioni: il manichino Hope, ovviamente, non è dotato davvero di vita propria, ma è frutto dell’immaginazione di Thomas, affetto da un reale danno cerebrale!

Ma se Thomas avrà una scusa medica per non saper distinguere il vero dal falso, Liam commetterà lo stesso errore per la fretta di trarre conclusioni sbagliate: attenzione perché a un certo punto Liam sarà protagonista di un grosso equivoco proprio a causa del manichino somigliante a sua moglie, che lo porterà a commettere un gigantesco passo falso nei confronti di Hope…

