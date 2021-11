Nelle puntate americane di Beautiful si è ormai profilato un nuovo triangolo che vede Thomas Forrester usato dagli autori come elemento di disturbo in una coppia che va solidificandosi, ovvero quella formata da Zende Dominguez e Paris Buckingham.

Quest’ultima è reduce da una breve cotta per John Finnegan, maturata mentre viveva come ospite di Steffy Forrester: una cotta, quella per il bel medico, mai confessata dalla sorella di Zoe, sebbene sia stata punzecchiata a riguardo dallo stesso Zende. Il figlio di Kristen Forrester, in realtà, lo aveva detto per scherzo, ma intanto la sua ragazza era davvero affascinata da Finn e aveva anche rifiutato una convivenza con Zende, preferendo vivere con la coppia di neo sposini. Quando però Paris si è ritrovata a fantasticare ad occhi aperti su Finn, ha preso la decisione di trovare una nuova casa per lei, prendendo forse consapevolezza dell’inopportuna attrazione nei confronti del marito di Steffy.

A quel punto, alla disperata ricerca di un nuovo appartamento idoneo alle sue tasche (essere a capo della Fondazione Forrester, a quanto pare, non deve rendere così bene), ha ricevuto l’offerta di Thomas di trasferirsi nel suo, dato che lo stilista aveva pronto un contratto per una nuova abitazione. Il destino ha però voluto che la trattativa di Thomas saltasse e così lo stilista e Paris hanno deciso di restare entrambi a vivere nell’attuale domicilio del ragazzo.

Zende ha accolto la notizia in modo ambiguo, ma non poteva sapere che, intanto, Thomas si era già invaghito di Paris…

I fatti, in questa trama, per ora finiscono qui: la vicenda, a dire il vero, manca per ora di una solida struttura su cui basare questo triangolo, semplicemente fatto di continui complimenti che i due cugini indirizzano nei confronti di Paris. E, come già vi avevamo riportato di recente, un po’ tutti i personaggi della soap si riempiono di lodi per Paris: chiaro obiettivo degli autori è quello di convincere lo spettatore che la Buckingham sia fantastica, basandosi solo sulla fiducia. Insomma, se lo dicono tutti deve essere vero!

Le anticipazioni segnalano che il piccolo Douglas, inconsapevole, domanderà a Paris se lei sia la nuova ragazza del padre, visto che la vede vivere con lui e passare tanto tempo insieme; inoltre la giovane sarà sorpresa quando Thomas la coglierà alla sprovvista con una dichiarazione di interesse nei suoi confronti e una cena romantica!

Intanto, Zende, forte del fatto che lui e Paris siano passati al livello successivo, ovvero quello dell’intimità fisica, chiederà a Quinn un favore: quale sarà? Si farà forgiare dalla designer un anello per Paris?

L’interprete della Buckingham, Diamond White, spiega:

Paris è veramente presa da Zende, non intende uscire da quella relazione. E vede Thomas solo come un amico. Tuttavia condividono una reciproca ammirazione. Paris è tutta sola a Los Angeles, per cui tiene molto a tutti i rapporti interpersonali che si sta costruendo.

Thomas si sta avviando in un nuovo vicolo cieco, con una donna che lui desidera ma che non lo ricambierà mai? Staremo a vedere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

