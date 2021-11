Anticipazioni e trama sesta puntata della fiction Cuori, in onda martedì 16 novembre 2021 in prima serata su Rai 1:

CUORI, trama episodio 11: Miracoli

Cesare rientra a sorpresa dagli Stati Uniti, causando imbarazzo tra Delia e Alberto che faticano a nascondere quello che è successo fra loro. Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, ma lei è combattuta.

Il rientro del primario è un duro colpo soprattutto per Mosca, che si trova a dover fare i conti con il suo operato durante l’assenza di Cesare. Cerca di contrattaccare, alludendo alle sue scoperte sulla salute cagionevole di Corvara, ma il primario non è disposto ad arrendersi e l’arma per combattere quella battaglia l’ha portata con sé direttamente dall’America: una valvola artificiale che potrebbe risolvere il problema di Rosa una volta per tutte…

CUORI, trama episodio 12: La scelta di Mosca

In ospedale c’è trambusto: una nuova paziente, Margherita Bottai, in seguito ad una discussione con il marito ha una crisi cardiaca e, nonostante venga operata con successo, le sue condizioni restano critiche. Delia improvvisa allora una tecnica che ha visto a Houston di cui si assume la responsabilità per un eventuale fallimento. La decisione della cardiologa va ad accrescere la tensione in un reparto già segnato dalla guerra fra primario e capochirurgo.

Umiliato da Cesare, Mosca si trova anche a dover fare i conti con quello che, ai suoi occhi, è un tradimento da parte di Agata. Ha perso ogni speranza ed è per questo che, quando vede il signor Bottai intrufolarsi di notte in reparto, decide di dare ascolto alla parte più ambiziosa e oscura del suo cuore…

